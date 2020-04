Un caso positivo obligó a hacer hisopado y aislar a la familia, entorno y a compañeros laborales

El último caso de coronavirus covid-19 notificado por el Gobierno en Corrientes se trata de un penitenciario que trabaja en el Unidad Penal Nº 1 y que reside en San Luis del Palmar. Es el primer infectado en el interior de la provincia y cabe señalar que, así como publicó El Litoral, se descartaron dos en Goya y uno en Curuzú Cuatiá. El paciente número 32, se encuentra estable clínicamente y autoridades sanitarias están desarrollando un seguimiento epidemiológico.

A la vez, desde la Provincia indicaron que de manera preventiva 60 compañeros de la UP fueron trasladados a un hotel céntrico para que realicen allí la cuarentena obligatoria, mientras que otro número similar continuará prestando servicio. Por el momento, realizaron a 122 penitenciarios el hisopado y el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, comentó que hoy llevarían adelante protocolos sanitarios con algunos internos.

En cuanto a la acciones que realizaron en la localidad donde reside, el director del hospital Alejandro Rojas, comentó ayer a El Litoral que se hizo el hisopado a los familiares que conviven con él y también a personas de su entorno. Además, señaló que hasta ayer continuaban estudiando el nexo epidemiológico.

“En principio se sospechó que era dengue porque tienen sintomatologías similares, pero los estudios dieron negativo. La pérdida del olfato fue lo que más nos alertó y realizamos el hisopado para coronavirus. Por lo dicho por esta persona, no había nexo epidemiológico para suponer que era covid-19”, precisó a este diario el doctor Rojas.

El paciente estuvo varios días con fiebre alta y tanto este médico como funcionarios de la Provincia, sostienen que cumplió con el aislamiento social desde el 8 de abril, cuando empezó a tener síntomas. El hombre, trabaja en la Unidad Penitenciaria Nº 1 y se trasladaría habitualmente hasta el lugar en su vehículo particular.

En su domicilio en San Luis del Palmar, vive con su mujer, dos hijos y su cuñada. “Se realizó el hisopado a todos los miembros de su familia”, indicó Rojas y remarcó que “el paciente no tiene ningún factor de riesgo” que pudiera llevar a complicar su cuadro.

Hasta ayer, uno de los hijos habría presentado fiebre, pero sólo habría sido por unas horas. Los demás, no tendrían sintomatología.

“Realizamos varios hisopados, a su familia y a personas de su entorno. Todos usamos barbijos”, comentó Rojas a El Litoral.

Por su parte, el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, dijo en referencia a este caso que “el efectivo trabaja en la Unidad Penitenciaria N° 1” y que “no podemos arriesgar el origen de su contagio”. “Está aislado desde el 8 de abril cuando comenzaron los síntomas. Seguimos investigando las posibles vías de contacto. Todo está siendo debidamente investigado”, indicó Cardozo.

“Nosotros trabajamos con las indicaciones que hacen los especialistas. Se iniciaron los trabajos principalmente con el hisopado de la guardia que había actuado esos días, se hicieron 122 y se esperan los resultados para seguir con las recomendaciones que emite el comité de crisis de Salud Pública”, sostuvo por su parte el ministro Desimoni.

Respecto a las 122 personas que se sometieron a los test, precisó que 60 se encuentran aislados en un hotel céntrico y que irán retornando a sus hogares a medida que se conozcan los resultados.

“Tomamos las medidas preventivas desde antes, tengo entendido que mañana (por hoy) se harán los protocolos con algunos internos, nosotros vamos a actuar con todo lo que marque salud Pública y manteniendo la calma”, expresó.

San Marcos

Por otra parte, en el día de ayer continuaron los trabajos en el barrio San Marcos. En esta zona de la ciudad, donde se detectaron cuatro casos positivos, el Ministerio de Desarrollo Social informó que llevaron adelante un operativo de sanitización en forma conjunta con líderes comunitarios, personal del Ministerio de Salud, la Municipalidad de esta ciudad y el Banco de Corrientes.

En este sentido, indicaron que al personal se les proporcionó de elementos de seguridad (barbijos, guantes, satinizador) y folletos sobre covid-19 y dengue. Hubo también limpieza y desinfección de los cajeros automáticos, lugar propenso al virus y continúa la vacunación a adultos mayores y personas de riesgo, entrega de alcohol en gel, repelentes, jabón común y agua mineral.

