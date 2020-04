La UTA nacional levantó el paro y los colectivos comenzarán circular desde el primer turno

Desde la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes comunicaron el levantamiento de la medida de fuerza en el servicio de transporte público de pasajeros a raíz de una decisión nacional, que resultó de acuerdos alcanzados en la mayoría de las provincias.

En tanto, en Capital la Comuna otorgó subsidios a los empresarios, por lo que depositó un 25% de lo adeudado del salario del mes de marzo, cuya deuda total se cancelaría el lunes.

Tras más de 24 horas sin servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad por el paro que comenzó a regir desde el jueves al mediodía, El Litoral consultó al secretario general del gremio local, Darío Francia, sobre las negociaciones y la continuidad de la medida. Al respecto, dijo que “UTA nacional levantó el paro, ya que hubo acuerdo en la mayoría de las provincias y, en consecuencia, nosotros acatamos estas directivas, lo que no descarta nuevas medidas a nivel local en reclamo por incumplimiento de los $20.000 que nos están adeudando desde el mes de diciembre”.

Negociación

En este contexto, Francia se refirió a la negociación y comentó que “hoy (por ayer) fuimos convocados y mantuvimos una reunión virtual (dada la pandemia) con el secretario de Coordinación de Gobierno de la Comuna, Hugo Calvano; el secretario de Economía, Guillermo Corrales, y representantes de la empresas para analizar la situación. Y tras el planteo de la necesidad de reactivar el servicio, la Comuna otorgó, en principio, un subsidio (adeudado) por cinco millones de pesos para que se abone hoy (por ayer) un 25% del 50% del sueldo de marzo”.

Y prosiguió explicando que “también se comprometió a que el lunes otorgaría otro subsidio para que se pague el resto del salario de marzo. Motivo por el cual yo solicité un cuarto intermedio para consultar con mis compañeros, ya que no se habló tampoco del pago de los $20.000 que nos adeudan de otras diferencias”. Luego, añadió que “con el correr de la tarde la situación se complicó aún más, porque comenzó a impactar en las cuentas de los compañeros un 25% de lo adeudado de marzo, producto del depósito del subsidio municipal y ya que tampoco se convocó a una segunda instancia de las negociaciones, y dado que desde Nación nos aconsejaron aceptar las circunstancias, nos vimos obligados a anunciar el levantamiento del paro y esperar a que el lunes se cumpla por lo menos con la cancelación del dinero del mes pasado”.

Se debe tener presente que la Comuna intentó corroborar los montos de los subsidios y el grado de atraso en las fechas de los pagos, pero los teléfonos de los funcionarios de la Comuna estaban cerrados. Y en referencia a la deuda de los $20.000 que mantienen los empresarios con cada trabajador desde el mes de diciembre del año pasado, Francia dijo que “es algo que debemos resolver, tenemos que observar cómo sigue el tema de la pandemia ya que hay organismos que no están trabajando, pero lo que más nos genera preocupación es que dentro de unas semanas el panorama va a ser peor para nosotros. Porque en abril la merma del 90% del pasaje fue real. No se cortó boleto a diferencia de marzo”.

“Esperamos que se activen todos los mecanismos de crédito que se anunciaron a nivel nacional y que garanticen el sueldo de los trabajadores. Porque en realidad no hay nada reglamentado y esas son las puertas que se tienen que abrir”, resaltó el referente gremial

Contexto nacional

Ante la convocatoria al paro por parte de la UTA nacional, dada la falta de pago de los salarios a los trabajadores en el país, Francia señaló que “en las primeras horas de ayer se llevó a cabo una reunión a nivel nacional, pero los intentos para destrabar el conflicto no fueron suficientes y el encuentro virtual paso a un cuarto intermedio hasta la media tarde”.

“Y promediando las 18.30 volvieron las negociaciones y se resolvió levantar el paro ya que en la mayoría de las provincias se acordó la cancelación de las deudas a completarse el día martes”. A la vez, precisó que “desde el gremio nacional nos recomendaron que también levantemos la medida ya que terminarían de abonarnos la deuda de marzo un día antes que al resto del país”, concluyó.

Se debe considerar que esta medida nacional, que inició desde el jueves al mediodía, se implementó como consecuencia del comunicado de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) al Sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mediante el cual advertía la imposibilidad de cumplir con las obligaciones salariales pendientes del mes de marzo y las venideras. Lo fundamentaron en la merma del 90% de los usuarios, que hace más de 20 días viene sufriendo el sistema por la pandemia mundial.

