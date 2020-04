¿Qué hago con esto que me pasó?

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

La segunda actitud consiste en hacer uso de la resiliencia que todos portamos en nuestro interior. Esta es la fuerza emocional que nos permite volver a empezar, todas las veces que sean necesarias.

Pero si bien somos resilientes por naturaleza, frente a la adversidad, hay algunas acciones que pueden colaborar para que nuestra resiliencia aumente. Estas son las que propone la Asociación Estadounidense de Psicología:

l Contar con personas queridas que nos apoyen y nos amen incondicionalmente.

l Generar y llevar a la práctica proyectos realistas.

l Adoptar una mirada positiva de la vida.

l Comunicarse eficazmente con quienes nos rodean.

l Ser capaz de solucionar problemas.

l Aprender a manejar nuestras emociones.

Muchos, aun cuando hacen un gran esfuerzo, no pueden darle un sentido a esa dificultad, a esta pandemia, a las crisis, esa pérdida, que están viviendo. Una forma aconsejable de comenzar a ver el sol nuevamente, después o en medio de la tormenta, es reemplazar el “por qué” por el “para qué”. Cuando lo hacemos, podemos soltar el pasado y creer que el mañana nos deparará algo mejor.

Aunque los humanos somos potencialmente resilientes, se trata de un proceso que nos permite decidir seguir adelante cuando el dolor nos golpea, sin quedarnos estancados en lo ocurrido.

Las dificultades se superan cuando tomamos la decisión de construir para adelante adaptándonos a la nueva realidad que ahora enfrentamos (esto es cierto en especial en casos de pérdidas grandes).

Los resilientes, esas personas que han pasado más de una situación dura en sus vidas y continúan adelante, abrazan el cambio, no se resisten a este que es una parte inevitable de la vida y, sobre todo, están dispuestos a aprender la lección que cada vivencia negativa vino a ofrecerles. Ellos se enfocan fundamentalmente en el presente, lo cual les permite avanzar a pesar de dolor, y le encuentran un sentido a eso que vivieron y es percibido como negativo.

Tal actitud habilita a una persona a seguir viviendo, por ejemplo, cuando se ha perdido un hijo, ha habido un abuso o cualquier otra circunstancia traumática.

Ante esas vivencias a las que parece imposible darles un sentido, la resiliencia es quizás el primer paso para lograrlo porque nos empuja a dejar de preguntarnos “¿por qué?” y de seguir atados al pasado.

En la mayoría de los casos los resilientes recurren a un ingrediente altamente liberador: el perdón. Este no es una excusa para todo el daño sufrido sino, más bien, una visión realista y esperanzadora del futuro que nos permite primero sanar nosotros, y luego ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Qué mejor forma de superar el dolor de la adversidad que ser útil para alguien más?