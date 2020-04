Eduardo Madina

Publicado en elpais.com

Cuando todo esto termine, el futuro ya no será el que iba a ser. Aquel hacia el que nos dirigíamos se habrá quedado aquí, atrapado en esta pandemia, con la forma interrumpida de una carretera cortada.

Y a partir de ese punto, no parece que haya muchas más certezas porque no se ve casi nada. Lo que creemos ver son sombras, nada más. En parte, porque todavía no sabemos los niveles de incidencia que esta pandemia será capaz de alcanzar. No conocemos el impacto completo que tendrá en nuestro país o en otros países y continentes. Y, además, es pronto todavía para saber si habrá nuevos brotes en los próximos meses. Demasiado pronto para adivinar cuánto tardará la vacuna.

Por desconocer, desconocemos —al menos, por ahora— incluso el número exacto de personas contagiadas y fallecidas, tanto en España como en el conjunto del mundo. Un mundo por el que el virus se ha extendido a mayor velocidad de cuantos hemos conocido y en el que ha abarcado una dimensión geográfica también mayor que ningún otro. Velocidad y globalidad, rasgos distintivos de una época que también lo son de esta pandemia.

Cuando todo esto termine, no es difícil imaginar que aquello que denominábamos normalidad tendrá, en mayor o menor medida, una significación diferente. Y que, de la misma manera, conceptos como ciudadanía, privacidad, vecindad, distancia y cercanía serán palabras cuyos significados quizá tampoco tarden en entrar en fase de revisión. Qué hará todo esto con el lenguaje y el lenguaje con todo esto son preguntas para las que todavía no tenemos suficiente visibilidad. Sigue siendo demasiado pronto para casi todo.

Cuando todo esto termine, convendría no olvidar que la sociedad española ha sufrido el impacto de esta pandemia cumpliendo con lo que le han pedido los representantes del Gobierno. Y que no se le puede reprochar absolutamente nada. Porque lo ha hecho asustada, viendo cómo, en muchos casos, un virus ha ido contagiando a su alrededor a familiares y amigos, y a veces ha pasado muy cerca con un final más que dramático. Es, además, un virus que la golpea de forma asimétrica, porque aunque es cierto que no entiende de fronteras y de países, sí entiende de niveles de renta y de clases sociales. Igual que las medidas aplicadas, que también caen en la sociedad de forma distinta en función de renta, profesión o tipo de trabajo, produciendo niveles dispares de riesgo cuando se sale a trabajar o se trabaja desde casa.

El virus golpea de forma asimétrica. No entiende de fronteras o países, pero sí de nivel de renta y clases sociales

Es una sociedad que, además, sufre un miedo añadido, el de la pérdida del empleo y la incertidumbre laboral sobre el futuro. Todo indica que, desgraciadamente, la EPA de finales de este mes nos dará una dimensión más cercana a la realidad del mercado laboral. Así que cuando llegue el momento del examen de responsabilidades no habrá en la sociedad española responsabilidad alguna ni reproche de ningún tipo. Ha hecho, en todo momento, lo que le han pedido que hiciera, y de manera ejemplar.

Cuando todo esto termine, estaremos obligados a no olvidar el enorme precio pagado por los profesionales del sistema nacional de salud. Mujeres y hombres que han salvado miles de vidas en hospitales y centros médicos mientras alcanzaban unos niveles de contagios impropios de un país como el nuestro por sufrir una escasez de materiales también impropia de un país como el nuestro. La deuda que España ha adquirido con ellos es enorme. Y está obligada a devolverla.

Para un reto como este, determinante en la configuración de lo que somos como país, la única vía posible es la de un gran pacto de Estado por la sanidad. Para blindarla y optimizarla, para dotarla de capacidades y fortalezas y para elevarla en importancia dentro de otras narrativas bien distintas. Cuando todo esto termine, ojalá las fuerzas políticas hayan sabido traducir lo que se escucha todos los días a las ocho de la tarde en la gran mayoría de las calles de nuestro país. No parecen posibles pactos de Estado de otro tipo. Pero ojalá fuera posible este. Se lo merece la sociedad española, que tantas vidas está perdiendo. Y se lo merece nuestro sistema nacional de salud, que tantas vidas está salvando. Ojalá tengamos suerte.