Juan Carlos Civetta, formador de profesionales

Por Alvaro Monzón

Especial para El Litoral

La sociedad necesita de hombres en quienes la humanidad se introduzca por las mil vertientes por las que el pasado vuelca en el presente su herencia mental y cultural; necesita que todos sus institutos educacionales desarrollen las capacidades latentes para comprender, dominar y estimar los valores que hacen seres humanos de cada individuo. Por eso la misión didáctica fundamental tenderá a la educación sin perjuicio de la enseñanza, la transmisión del conocimiento creado o adquirido, se recreará en cada momento, cuando menos, se moldeará con el calor humano de cada circunstancia.

Nuestra Universidad Nacional del Nordeste es un producto de lo que el hombre de esta región pudo y puede hacer con auténtica aspiración universal.

Dentro de ella se encuentra la Facultad de Medicina, con honestas dimensiones humanas, y por lo tanto con sus defectos y sus sueños. Pero además, con un vigoroso replanteo didáctico que atiende a la formación integral del profesional de la salud.

Una escuela profesional puede valorarse en la medida en que asume la total responsabilidad de formar hombres de calidad capacitados para preservar, restaurar y promover la salud. Esa es exigencia del medio social que las rodea y apuntala. No pueden pretender obtener genios que superen a los ya producidos por los diferentes pueblos, es decir, no pretenderá formar sabios en el sentido puramente informativo. Es ya mucho, socialmente suficiente, si enseña, y sobre todo si educa, acerca del modo de ser médico, de seguir siéndolo y de saber serlo siempre.

En este peculiar contexto, debe entenderse la enseñanza de la Medicina Pediátrica. Y de su docente por autonomasia en Corrientes, el Profesor Doctor Juan Carlos Civetta, recientemente fallecido.

Nacido en Corrientes un 19 de julio de 1928. Egresado como Maestro Normal Nacional de la histórica Regional de Corrientes, continuó sus estudios para graduarse de Bachiller en el Colegio Nacional, paso obligado para el ingreso a la universidad.

Realizó sus estudios universitarios, en la cuarta escuela médica argentina (por orden de creación) de la novel Universidad Nacional de la Plata, de la cual egresaría en 1956 como Doctor en Medicina. Pero su actividad en el campo sanitario comenzó antes de esa fecha, ya que se inició como Enfermero egresado de la Cruz Roja, a la que agregaría sus años en la Colonia Cabred en Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Nación, antes de graduarse de médico.

Vuelto a Corrientes, se incorporó al plantel médico del Centro Sanitario de Zona, que dependía de la Delegación Sanitaria Federal en Corrientes, a partir de 1958. En este último contexto llegaría a ser: Jefe de Clínica (1958), Jefe del Servicio de Pediatría (1961) y Director (1969- 1973) del Departamento Materno Infantil, más conocido como “la Maternidad Nacional”.

La jurisdicción sanitaria provincial tampoco le sería extraña. Se inicia como Médico del Servicio de Pediatría del Hospital “J.R. Vidal”, cuya Jefatura ejerce entre 1961 y 1964. En 1974 es nombrado Director del “Hospital Coni”. Ocupa la Dirección de Promoción y Protección del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, alcanzando el máximo cargo de Subsecretario Normativo (1987-1989).

En el ámbito gremial, “Cocoi” Civetta si bien no integró la pléyade de los miembros fundadores del Colegio Médico de la Provincia de Corrientes (creado en 1955), su prestigio profesional lo llevaría bien pronto a los máximos cargos dirigenciales. Así integraría la Comisión Directiva como Secretario de Hacienda (1963) y Presidente un año más tarde.

Civetta integraría un formidable grupo de médicos jóvenes contemporáneos, no siempre unidos, que revolucionarían la medicina correntina en general y la pediatría en particular. Estos médicos se dedicarían sólo a los niños: Aldo Ragazzi, el propio Civetta, José Plotnicoff, Abraham Blugerman, Reynaldo Bruquetas, a los que luego se agregaría Samuel Bluvstein, todos formados fuera de Corrientes. Civetta se inicia en la docencia universitaria, en la joven Escuela de Medicina de Corrientes, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, creada en 1953. Se incorpora al plantel docente como Médico Agregado a la cátedra de Patología Médica que dirigía el conocido Simón Muchnik y como Sub-Jefe de Investigaciones en Fisiología, acompañando a quien fuera el primer pediatra científico de Corrientes, el Dr. Aldo Ragazzi, quien poco tiempo después se trasladaría definitivamente a ejercer su profesión a la provincia de Buenos Aires, como el mismo lo enfatizaba.

Pero rápidamente, con la necesidad de abrirse el último año de la carrera de medicina, el Interventor de la Facultad de la ya creada Universidad Nacional del Nordeste, le ofrece la organización de “su” cátedra de “Pediatría y Puericultura”, con el rango de Jefe de Investigaciones en 1959.

En 1965 y por concurso, accede al máximo cargo profesoral como Profesor Titular de Pediatría y Puericultura, que mantendría por espacio de varios lustros hasta su jubilación.

Si la educación es humanización, necesita de positivos estímulos que vienen desde afuera. El mayor de todos suele ser el del modelo valioso de una persona, capaz de estimular, ¡y con qué fuerza!, la formación de la cultura. El educador y esta “energía educadora”, deben necesariamente servir para el desarrollo de los educandos, en especial transmitiendo los valores que respaldan.

El docente es el “mediador” entre los alumnos y el contenido, que se encuentra en una relación asimétrica con el alumno, lo que le permitiría elevar a este último, a sus potencialidades especiales; y por lo tanto es el corresponsable de la formación integral de un sujeto que: piensa, hace y siente.

De allí que el “Profesor” tiene esencialmente dos obligaciones, al par de múltiples tareas con los alumnos, ellas son: 1) transmisión a través del ejemplo, y 2) actualización de conocimientos y competencias (perfeccionamiento); debiendo utilizar un importante abanico de estrategias, para mejorar la calidad. ¡Así enseñó Juan Carlos Civetta!

A partir de entonces, el Doctor Civetta se volcaría con ahínco a la investigación y a la extensión. Cumpliendo notables participaciones, como representante oficial de la Facultad de Medicina, en incontables reuniones, simposios, jornadas y congresos. Fue asesor académico y de postgrado, Consejero Directivo, Co-Director de la Especialidad y Maestría en Pediatría Ambulatoria y finalmente Vicedecano durante tres años.

Esta entrega a la Universidad primó sobre su práctica privada, a la que abandonó a mediados de los 70. Pero siguió siendo el médico de la interconsulta con sus colegas, hasta sus últimos días, porque su lucidez y actualización permanente nunca decayó.

Además, si algo caracterizaba al Civetta gestor académico, era su precisión para la organización. Era un administrador nato, sus pensamientos (incluso sus clases) eran volcadas por escrito, en la mayoría de los casos en forma manuscrita, aunque quedará a sus deudos, publicar ese legado.

Veamos algunas de esas acciones:

l Encargado de elaborar el anteproyecto de organización y reglamentación de las actividades docentes, asistenciales y administrativas del Servicio Materno-Infantil; como parte del Convenio Secretaría de Estado de Salud Pública y la Universidad Nacional del Nordeste para la transferencia del Servicio Nacional de Maternidad (1967).

l Coordinador de la Asociación de Facultades de Medicina de la República Argentina, como Coordinador ante la Dirección del Programa de Enseñanza de la Pediatría (1968).

l Miembro de la Comisión Especial para el estudio del Reglamento vigente en el Departamento Materno-Infantil (1969 y 1977).

l Integrante del Conareme, como miembro de los tribunales para la implementación del Programa de Residencias Médicas de Pediatría en el Nordeste (1971).

l Integrante de la Comisión de la puesta en marcha del Internado Rotatorio en Pediatría (1974).

l Delegado de la Universidad Nacional del Nordeste al Consejo Técnico Administrativo del novel Hospital Escuela de Corrientes (1976).

l Asesor del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, para la elaboración del Programa de Educación Pediátrica.

l Delegado de la Unne ante la Asamblea General del Consejo Nacional de Residencias de la Salud (1980), entre o tras.

Pero sin dudas su trabajo no publicado más conocido y siempre citado es su “Breve descripción Histórica de la Facultad de Medicina de la Unne”, brillante y metódico ensayo sobre la evolución de la institución de sus desvelos.

Pero esta enumeración, incompleta por cierto, no alcanza para dimensionar a “Cocoi”; porque asimiló magistralmente las enseñanzas de Letamendi: “El que sólo sabe de Medicina, ni de Medicina sabe”. Don Juan Carlos era un humanista por excelencia.

Su temprano amor por la lectura lo llevaría a tener una biblioteca formidable y envidiable, con sectores de medicina, historia, arte o literatura, que era su refugio sacrosanto habitual.

En su juventud integró el Teatro Experimental Alborada, tomaría clases de pintura con el genial artista Ballerini y sería un apasionado de la fotografía, integrando el Foto Club Corrientes.

De contextura sumamente robusta, con altivez, enfático en su decir, su rostro entre serio y enjuto, escondía en el fondo un corazón sensible que trasuntaba un genuino amor por el prójimo. Si querías su opinión, tenías que estar preparado para escuchar siempre, aunque no coincidiera con tus deseos, la verdad franca y frontal, sin dobleces.

Con Juan Carlos “Cocoi” Civetta se podía recorrer perfectamente el modelo del médico paternalista: en el inicio de la relación este médico pediatra era lo más cercano a Dios que teníamos, su presencia era tranquilizadora y sus decisiones no se discutían. Pasada la edad de ser su paciente, se convertía en Padre, a quien consultábamos y sus respuestas siempre eran firmes pero cariñosas. Hasta llegar a ser, en la adultez, nada menos que amigo.

En nombre de todos los que hicimos este recorrido, pido paz para su tumba. ¡Hasta siempre querido Doctor!