Monzón: “La pandemia me tomó en un momento muy bueno de mi carrera”

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

El tenis es uno de los deportes afectados por la pandemia del coronavirus. La actividad oficial está paralizada hasta el 7 de junio, mientras los jugadores buscan mantenerse en forma dentro del aislamiento obligatorio que se estableció en varios paises.

Al correntino Ignacio Monzón, de 22 años, la paralización de la actividad lo encontró en el puesto 709 del ranking de la ATP. “La verdad es que la pandemia me tomó en un momento muy bueno de mi carrera. Pero bueno, ahora toca descansar y volver por más”, señaló el tenista, que en el presente año ya se había presentado en los torneos M25 de Río Cuarto, Córdoba, y Hurlingham, Buenos Aires.

En octubre de 2019, Monzón logró su mejor ubicación en el escalafón internacional (659) después de ganar dos torneos de la categoría M15 en Tabarka, Túnez. Ese mismo año lo cerró con la participación en certámenes que se jugaron en Turquía y Egipto.

La temporada 2020 tenía como meta la consolidación en los Futures buscando dar un salto de calidad. “La medida de aislamiento me tomó en mi casa en Corrientes. Me estaba preparando para realizar una gira por México que iba a durar 6 semanas. Lógicamente, se suspendió el viaje”, comentó en declaraciones realizadas a El Litoral.

El futuro del circuito mundial es incierto, incluso, se especula con una posible suspensión de toda la temporada. “La verdad es que no tenemos mucha certeza sobre si se puede reiniciar la actividad pronto. Debería estar compitiendo todos los torneos profesionales para intentar sumar puntos”.

Al no poder entrenar normalmente, sin competencia y frente a un calendario sin confirmación, “es difícil trazar un objetivo si no tenemos definidas las fechas de torneos. En realidad, no hay nada definido y eso te llena de incertidumbre”.

Monzón resaltó: “Mi único objetivo ahora es mantener la cabeza fuerte y seguir entrenando físicamente para volver de la mejor manera”, aunque con la prolongación del aislamiento reconoció que “cada vez se va haciendo más complicado, pero sigo realizando entrenamientos físicos específicos de mi deporte, tanto por la mañana como por la tarde, todos los días”.