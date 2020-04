Nicolás Russo advirtió que “para los clubes va a quedar un lindo despelote”

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, alertó que después de la pandemia “para los clubes va a quedar un lindo despelote” por la crisis económica que se genera por la falta de ingresos al suspenderse la actividad por la pandemia de coronavirus.

“Para recomponernos de esta situación, los clubes como Lanús necesitarán tiempo, hasta buena parte del 2022 para ponerse a cero. Va a quedar un lindo despelote, no sólo en los clubes, en una pyme y en una pizzería también”, vaticinó quien es miembro del comité ejecutivo de la AFA.

Reconoció que “hay muchas presiones dando vueltas porque, económicamente, esto estalla”, dijo y planteó como ejemplo la situación del club que preside, que “está bastante ordenado, aunque hace un año y medio que no se vende un jugador, por eso este mes se hizo frente a los sueldos del personal y de los jugadores hasta un límite, con un saldo a negociar”, señaló Ruso.

“Se van dejando deudas en el camino, como proveedores, impuesto a las ganancias y otras cargas, que si esto se termina rápido, no es grave. De lo contrario, será complejo”, consideró quien también se desempeña como diputado bonaerense.

Los sueldos que pagaron, como la mayoría de los clubes de la Superliga, fueron producto del pago de la televisión que “abonó anticipado el mes de abril y que el 10 de mayo pagará ese mes y después se verá”, expresó Russo, dejando entrever que continuarán las negociaciones con las empresas Turner y Fox.

“La venta de jugadores ayudaría, pero no las veo ni ahora ni en diciembre. Y con una o dos transferencias no hacés nada”, prosiguió y refirió que su institución “se metió en el Repro (Programa de Recuperación Productiva) -como lo hizo Ferro- para buscarle la vuelta y ojalá que el Gobierno apoye”.

Como ya lo había adelantado a Télam semanas atrás, volvió a mostrarse escéptico con el regreso de los partidos en el corto plazo al reconocer que “en mayo y en junio no se va a entrenar porque tiene que bajar la curva” del covid-19, “antes era optimista”, pero ahora hasta duda “que se pueda volver a entrenar en julio porque los contagios van a seguir”.

El dirigente no aseguró que el fútbol retorne a puertas cerradas, ya que al hablar de los contagios y sus consecuencias, expuso como ejemplo, “si juega Lanús con Vélez y se contagia un jugador, ¿estos equipos podrán jugar la fecha siguiente?”.