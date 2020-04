El campo va a salvar la crisis

Por Carlos Alberto

Romero Feris

Director propietario

Diario El Litoral.



La situación dramática que vive la Argentina y el mundo entero, como producto de la pandemia del coronavirus, no admite arrebatos ni posturas mesiánicas. Tampoco admite asaltar, por cuenta y orden de un supuesto estado de excepción, la caja de herramientas del populismo más salvaje y que agrieta los espíritus sobre montículos de medidas demagógicas que enraízan el resentimiento en una sociedad castigada, y que hoy, por si fuera menor la crisis fenomenal del país y el planeta, también debe velar por su salud y su vida.

No es mi intención, por tanto, sumarme al coro odiador; pero tampoco consentir con mi silencio al coro adulador que puede hacer tomar malas decisiones al gobierno de Alberto Fernández, con el que uno puede tener diferencias, pero del que aplaude su mesura conciliatoria y del que acepta sus aciertos en estos momentos tan acuciantes.

Tan determinantes son estos momentos, que el país está al límite de sus fuerzas democráticas, ensayando acciones drásticas para contener la pandemia y al mismo tiempo financiar el parate forzado de la economía. Es allí donde quiero pararme, pues soy un hombre con una historia familiar ligada fuertemente al enorme campo de la Nación, y desde ese lugar, si es que se me permite una sugerencia, quisiera sugerir al Presidente que escuche su propio razonamiento de hace unos años no tan lejanos. Es el campo el que va a salvar al país.

El campo no sólo es un amigo de la patria, sino su principal sostén histórico. Sería un error, por tanto, que el Presidente persista en su idea de ajustar allí donde el trabajo se mantuvo para sustentar, como siempre, los efectos devastadores de esta crisis mundial. El campo no paró.

El campo, y el Presidente lo sabe muy bien, es el único sector que al producir y vender trae dólares fuertes a la Argentina. Y esos dólares hoy son muy necesarios. Más que lo habitual. Pero resulta que hoy por hoy, uno de los principales problemas que debe sortear el sector es el tipo de cambio. Y es una señal de alarma lo que ocurre con el dólar paralelo a 110, con el dólar oficial a 63, y el dólar campo a un promedio de 40 pesos.

Esta época es temporada alta para la actividad agropecuaria. Pero los productores harán stock antes de liquidar 100 dólares, si se les paga 40 pesos por un dólar que en la calle cuesta 110. ¿Puede alguien decir que esto es un tema ideológico, especulativo? Probablemente sí. Pero no. Nadie que trabaje con honestidad querría cobrar menos de lo que le corresponde. Y menos aún cobrar menos de lo justo por efecto de una bicicleta cuya cadena controla otro, pero sin pedalear.

Esto es así. Con la nueva suba de retenciones que las lleva al 33%, los productores de soja perciben $40,08 por dólar. En el caso del trigo, maíz y girasol, los productores que exportan estos cereales y granos reciben $50,85. Para la carne y los lácteos, el dólar cotiza a $54,84.

Vemos y saludamos las estrategias oficiales para beneficiar con los tributos a las pymes y a la industria en general. El Poder Ejecutivo trabaja en prorrogar o suspender impuestos, mientras activó el Congreso para reducirlos. Pero también para aumentar a los que más tienen. ¿Puede alguien estar en contra de esto? Probablemente no. Pero sí. Porque los que más tienen, no es un genérico que se pueda asociar libremente con el campo. Allí hay una equivocación, creemos que ideológica.

También allí, en el campo, hay de todo. Gente que trabaja sin parar y que aún así tiene problemas, como todo el mundo hoy.

Los datos que maneja el sector son claros. La presión impositiva sobre el campo es tremenda: el Estado se queda con casi el 70% de lo que produce una hectárea de soja, según una actualización parcial que realizó sobre principios de este año la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) y que contempla el incremento de las retenciones y la caída de precios. Hasta diciembre pasado, el Estado se quedaba con el 64,5%.

Aún así, hay funcionarios que quieren seguir exprimiendo dinero al sector. El único que sacará al país de la crisis. No alcanza, al parecer, con lo que se tributa, y no importa, al parecer, lo que además genera: el 17% del total de empleo nacional privado; el 10,7% de recaudación de impuestos de seleccionados de Afip; el 10,4% del PBI nacional; el 66% del total de exportaciones, según el mismo Informe Fada.

Parece necesario decirlo una vez más: el sector agropecuario no tiene rentas extraordinarias. Tiene ganancias y quebrantos cíclicos. Y últimamente más quebrantos que ganancias. A las retenciones, hay que sumar lo que se paga por sellos, por derecho a la herencia, el impuesto inmobiliario, ganancias e ingresos brutos. Y ni hablemos de salarios y cargas laborales.

Como editor del diario decano de la prensa regional, El Litoral, estoy en contacto cotidiano con el acontecer local, nacional y mundial. Pero por pertenencia familiar conozco al dedillo de lo que hablo. Otros prefieren pintar a brocha gorda con el genérico de “campo”. Y ponerlo, por conveniencia, en la vereda de los enemigos.

El campo es el único que salvará al país de la crisis. Es el único sector que no paró nunca, como los médicos. La producción de alimentos siempre estuvo exceptuada en la cuarentena, pero no obstante, al comienzo del aislamiento hubo problemas. Muchos productores, trabajadores o profesionales que debían ir de una ciudad al campo debían sortear muchos controles.

La ganadería siguió trabajando, pese a que la cuarentena encontró a este segmento (y más en Corrientes) en medio de la zafra de terneros, como sucede siempre entre marzo y mayo. Es cuando salen los terneros que produce Corrientes para engordar en otras provincias, por mayor disposición de alimento o campo.

También soportó la primera campaña de vacunación del año contra la fiebre aftosa. Empezó el 16 de marzo y el Senasa ratificó su continuidad a pesar de la cuarentena. Por ahora todo sigue en pie.

Otro dato. El envío de animales a faena registró mayores rindes en el mes de marzo, según informa la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne, ente que nuclea a los frigoríficos que abastecen el mercado interno. La producción de carne bovina registró un aumento interanual del 5,4% en marzo.

En cuanto a los precios de la carne al mercado interno, se vio un aumento a fines de marzo y principios de abril. El Gobierno dispuso que los frigoríficos tienen que informar los precios de la media res, porque la suba no se ve en el campo. Allí está la cadena de intermediación que explica los aumentos. No el campo.

En cuanto a la agricultura, Corrientes está terminando la cosecha de arroz. Es una buena campaña, pues el clima acompañó y este año se calculan buenos rendimientos.

Con relación al resto de los granos, y más allá de los impuestos, a toda la situación de crisis hay que sumar los problemas para llevar la cosecha al puerto. Algunos intendentes no permitían que los camiones salgan de los pueblos; otros exigían cuarentenas a la vuelta de Rosario. Eso hizo que muchos camioneros no quisieran llevar granos a ese puerto, donde se acopia la mayor parte de la cosecha. Y por si fuera poco, la bajante del río Paraná impide que los barcos graneros puedan operar. La conclusión es tristísima: en Rosario el precio de la soja cayó hasta los USD 200 la tonelada, entre otras cosas, además, porque se espera una menor demanda de harina de soja en Estados Unidos.

No obstante, las fábricas de alimentos están funcionando a pleno. Aceiteras, molinos, empaques de frutas y verduras. El sector agroindustrial está al tope de su capacidad, algo que tiene que ver también con la demanda local en aumento. El consumo creció mucho. También los precios, pero esas subas no se derraman en el campo, ni son su responsabilidad directa.

Ojalá este repaso sirva para cumplir el objetivo de mínima que me planteé al escribirlo. Dejar constancia del trabajo ininterrumpido del campo, aún en medio de una crisis mundial como la que vivimos, y de su aporte a la economía, como siempre a lo largo de la historia de este país. Es el campo el que salvará al país de la crisis. Es justo pedir entonces, si el Estado considera que el sector no necesita ayuda, que considere del mismo modo que tampoco necesita más impuestos, ni más trabas.