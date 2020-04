Judiciales fijan postura sobre la feria y teletrabajo

Con adhesión de Corrientes, la Federación Judicial Argentina (FJA) sentó postura respecto del teletrabajo y la feria, luego de una videoconferencia en la cual participaron representantes de trabajadores judiciales de todo el país. El debate se abrió en la provincia cuando abogados y autoridades de dicho poder el Estado señalaron la necesidad de reactivar a través de una transformación digital, ya que consideran al servicio de justicia como esencial.

“El teletrabajo es una nueva modalidad, eso lo dejó claro la Federación Judicial, y viola derechos constitucionales”, dijo a El Litoral la secretaria de Asuntos Sociales del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj), Elsa Alegre, quien participó de la videoconferencia junto al secretario general de Sitraj Telmo Fernández, y el integrante de la comisión directiva Juan Carlos González. La sesión virtual se realizó el viernes, con representantes de las delegaciones provinciales de la FJA, la cual dejó sentada postura sobre el teletrabajo, el cual rechazó ya que, al considerarse una nueva modalidad, se requiere del acuerdo con las organizaciones gremiales.

Desde el sindicato expresaron que resulta fundamental cumplir con las medidas de prevención de covid-19, establecidas por el Gobierno Nacional como el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a cuyo cumplimiento se incluye a varias actividades del Estado. “El Presidente de la Nación está facultado por mandato constitucional a establecer medidas por DNU”, aclaró Alegre sobre los alcances legales de la normativa nacional, ya que el Congreso de la Nación, por el momento, no sesiona.

Desde la FJA expresaron su preocupación y rechazo a la posibilidad de volver a los juzgados a través de la “figura de servicio esencial” que plantean abogados en varios puntos del país, y ante la evaluación que se realiza en poderes judiciales de distintas provincias, en igual o similar sentido. A través de un documento que estaba en plena elaboración, la entidad indicó que no se lo puede considerar como tal debido a que no está catalogado de esta manera por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por el contrario, son considerados como tal “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y la energía, y el control del tránsito aéreo”, indican desde la Federación.

En Corrientes existe debate con algunas autoridades del Poder Judicial que sí consideran la prestación de justicia como esencial. Semanas atrás el Superior Tribunal de Justicia (STJ) levantó la feria judicial extraordinaria y estableció un protocolo de trabajo mediado por Tics. Aunque la Corte dio marcha atrás, luego de consultar al Comité de Crisis de la Provincia y al Instituto Médico Forense (IMF). También, tras la oficialización de la extensión de la cuarentena y pedidos de suspensión del cese, por parte de Sitraj y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Corrientes.

Por otra parte, existe preocupación de un sector de profesionales del derecho de Corrientes que busca reactivar sus fuentes de trabajo. Estos solicitaron la “reanudación del servicio público esencial de justicia”, a través de una nota remitida el 14 de abril al STJ. Pidieron, además, que “se arbitren las medidas necesarias para que el servicio de justicia se preste en condiciones de seguridad que aseguren la salud y la vida de todos aquellos que de cualquier modo participan en la prestación de dicho servicio”.

A su vez, pidieron que se dicten todas resoluciones judiciales que estuvieran pendientes al día 16 de marzo de 2020. Como así, que la Corte Provincial “se avoque al desarrollo de las herramientas tecnológicas y digitales necesarias para transformar el servicio de justicia, en condiciones de validez y seguridad”.

“Todos los poderes judiciales del país se encuentran resolviendo aquellas cuestiones urgentes que no admiten demora, aún durante la cuarentena. El resto de los trámites judiciales seguirán con el atraso estructural que tenían antes de la pandemia, como consecuencia de la falta de recursos que padece el sistema judicial desde hace años”, indicaron desde la Federación a través de un documento.

Desde Sitraj informaron que el servicio está garantizado para casos urgentes como homicidio, violencia de género, como así, juicios por alimento, entre otros. “Las medidas cautelares de carácter urgente se resuelven”, indicaron. Tampoco, se desatenderían las peticiones de honorarios, según señalaron. A su vez, manifestaron entender el pedido de los abogados, como así, su coincidencia en que se deben garantizar las medidas de prevención para el resguardo de la salud de quienes intervienen en la prestación.

“Desde las máximas autoridades nacionales se ha señalado que el pico de la pandemia en Argentina se estaría registrando a mediados de junio. A esa fecha, que es dinámica, debemos llegar reduciendo las mínimas posibilidades de contagio”, indicaron desde la Federación.

“Por lo tanto, resulta un flagrante contrasentido relajar las condiciones de funcionamiento de los poderes judiciales, poniendo innecesariamente en riesgo la vida de decenas de miles de trabajadorxs judiciales, del público en general y también de lxs abogadxs, que suelen concentrarse en los espacios reducidos de los tribunales”, señalaron.

Por otra parte, la Federal Judicial planteó que “la introducción de estas nuevas modalidades (teletrabajo) de trabajo, que implican cambios sustanciales en las condiciones laborales, sólo es posible mediante el consentimiento en un ámbito paritario de las organizaciones sindicales representativas de trabajadorxs judiciales”.

