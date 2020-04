Transportistas escolares gestionan una asistencia nacional

A pesar del subsidio de 7.500 pesos que recibió el sector del transporte escolar por la suspensión de clases por la situación epidemiológica, desde el sector local informaron a El Litoral que avanzan con representantes nacionales para solicitar ayuda al Gobierno nacional.

Tras la suspensión de las clases y el subsidio que obtuvieron, El Litoral consultó a Pedro Abas, referente del sector sobre la situación actual y dijo que “si bien tuvimos una respuesta a nivel provincial y municipal, desde el sector de Transporte Escolar Argentino estamos solicitando una ayuda al Gobierno nacional”.

“Estamos muy agradecidos con el Gobierno Provincial y la Municipalidad por el subsidio que nos otorgaron, pero hoy ya no tenemos dinero y necesitamos trabajar, aunque suponemos que en el mes de mayo siguiendo la misma tesitura nos volverán a incluir”, comentó.

Por último y en referencia al pago del servicio por parte de los tutores a pesar de la suspensión de clases dijo que “estamos muy agradecidos son muy solidarios. Hubo acuerdos particulares, pero los mismos van a caer ya que no se podrá sostener si no se reactiva el ciclo lectivo por la pandemia, situación que es comprensible. Además nosotros solo estamos autorizados para transportar alumnos y esto nos limita todavía más en este panorama”.

