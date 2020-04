El Paraná registró ayer la altura más baja del año

El cauce del río Paraná de acuerdo a los registros de Prefectura Puerto Corrientes fue ayer de 0. En este contexto, el jefe de Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay, Gustavo Daniel Díaz dijo a la prensa que "en Capital la marca es inferior a 1,29 metros, un nivel que no se registra desde 2009" y agregó que "hoy no tenemos escala porque se mide a partir de 1,29 metros y ahora la altura es inferior, está por debajo", precisó.

El Prefecto principal detalló además que la altura habitual en el puerto capitalino oscila entre los 2 y 2,30 metros y que el escaso caudal se presenta por "la falta de lluvia en la cuenca superior", debido a que "en Brasil no hay precipitaciones".

“La situación es alarmante, tenemos que partir del estado actual de las Cataratas de Iguazú para entender la situación que estamos viviendo y que no hay nada en las altas cuencas”.

En cuanto a la posibilidad de que aparezcan cardúmenes ante la baja altura del Paraná comentó que “ya aparecieron, se los puede observar por todos lados. Ellos al no sentir la presión del aire en sus lugares correspondientes, se acercan a las costas y están disfrutando de la tranquilad y están en todos lados”, aseveró Bacque.

Y prosiguió diciendo que “también se pone de manifiesto la presencia de ellos por la escasez de agua, pero no estoy diciendo que hay riesgo, no estoy hablando de mortandad en ningún sentido, pero sí este tipo de situaciones afecta el habitad de los peces”.

Registros

El río Paraná inició el año con una altura de 2,66 metros, para luego mantenerse en ese rango hasta el 8 de enero que llegó a los 2,45 metros. El 21 de enero alcanzó los 3 metros para luego descender los primeros días de febrero a los 2,70 metros aproximadamente. El 21 de febrero llegó a los 3,10. Mientras que desde el 27 de febrero comenzó a descender y la tendencia se mantenía entre los 2,55 metros, creciendo unos centímetros para fin de mes. Pero la tendencia de crecida duró unos días, ya que luego la altura no superaba los 2,50 metros y cada vez descendía más el cauce del Paraná, como por ejemplo cuando alcanzó los 2,20 metros el 12 de marzo.

Alcanzó los 2,01 metros el 17 de marzo, 1,78 metros el 27 de marzo. Y el martes alcanzó los 1,31 metros para luego ayer descender hasta los 0 metros y mantenerse en ese registro hasta el cierre de esta edición.

Cuarentena

Cabe señalar que ante el periodo de aislamiento social por la amenaza del coronavirus, Carlos Bacque informó que “estamos controlando junto con el personal de Prefectura y seguimos recorriendo”.

“Prefectura es la única que está habilitada en estos momentos para navegar”, aseguró el funcionario provincial.

(MNR)