Habilitaron más de 300 aulas virtuales para colegios secundarios

De manera de garantizar la enseñanza a domicilio en tiempos de aislamiento social, el Ministerio de Educación provincial habilitó ayer aulas virtuales para más de 300 escuelas secundarias. A la par de esto, continúa la actualización y suba de contenido educativo a la plataforma en línea.

Desde que comenzó la cuarentena y que se cerraron las escuelas, la cartera educativa activó algunas líneas de trabajo para que directivos, docentes y estudiantes pudieran continuar con sus labores de manera domiciliaria. Primero, se habilitó una plataforma en línea a la que se subió contenido, y que sirve como soporte al dictado de actividades que los maestros y maestras debían dar a los alumnos y alumnas, vía correo electrónico, Whatsapp, Facebook u otro medio similar. Luego, se comenzó a trabajar en la creación de aulas virtuales para destinarlas a aquellos establecimientos que no cuentan con una.

En este contexto, el ministerio habilitó ayer las primeras aulas virtuales. Serán 302, que corresponderán a escuelas del Nivel Secundario que no tenían esta herramienta. “Ayer (por el martes) terminamos este trabajo y hoy (por ayer) habilitamos las aulas virtuales para estas escuelas”, confirmó a El Litoral el director de Sistemas de Información de la cartera educativa, Carlos Encina.

El funcionario señaló que en cada caso se han distribuido también instrucciones y tutoriales para que los directivos gestionen sus espacios virtuales. “Serán aulas abiertas para cualquier alumno, docente y tutor, quienes recibirán las instrucciones para poder utilizar la herramienta. Será una etapa de aprendizaje para muchos, salvo en algunos colegios que ya estaban trabajando con aulas de este tipo, como la Beltrán o la Regional”, remarcó.

Por otra parte, Encina indicó que las aulas virtuales para el Nivel Primario aún están siendo confeccionadas, puesto que requieren de otra lógica de funcionamiento, y serían alrededor de mil. “Para la Primaria tenemos que pensar en un espacio que pueda ser usado por los tutores, porque los chicos no tienen tanta independencia como los de Secundaria, como los de primer grado, por ejemplo”, manifestó.

Plataforma

Además de las aulas virtuales, Educación cuenta con la página web aprendemostodos.mec.gob.ar, en la que se avanzó esta semana con la carga de contenidos que sirven como soporte para el dictado de actividades escolares. A esto se le agregó los tutoriales y recursos necesarios para aprender a utilizar los espacios digitales recientemente habilitados.

“En la página también están los cuadernillos que preparamos con actividades, junto con los que mandó la Nación, y otros links de interés. Se trata de un sitio que concentra todas las herramientas que son necesarias para que se pueda realizar la enseñanza virtual”, comentó Encina. (GMC)