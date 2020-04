Tevez: “Este virus nos enseña que todos somos iguales”

Carlos Tevez, goleador y referente de Boca Juniors, consideró que el Gobierno nacional "está haciendo las cosas muy bien” en relación con la pandemia, al tiempo que manifestó que el coronavirus “nos enseñó que todos somos iguales”.

“Yo me pongo a disposición de todos, si hay que abrir el club para ayudar a la gente, si hay que estar en una mesa entregando mercadería. Yo quiero estar, este es un momento muy difícil y todos tenemos que estar a disposición”, sostuvo Tevez en la tarde de la víspera en declaraciones al canal América TV.

El futbolista, quien fue vital en el tramo final para la obtención de la Superliga que ganó Boca antes de que el fútbol se suspendiera por la pandemia, dijo que “este virus nos enseñó que todos somos iguales”.

“Si el Gobierno quiere que dé una mano, no hay problemas. Me pongo a disposición de ellos y del club. No me gusta fantasmear con las cosas porque cuando uno ayuda es de corazón. No es para salir en un video, hay que estar en silencio, pero en todo momento”, expresó el ex jugador de Juventus, Manchester City y Corinthians, entre otros.

“En los barrios pobres es donde más cuesta esta situación, el Estado está haciendo las cosas muy bien, pero hay que estar”, indicó el “Apache” al programa de Alejandro Fantino.

En cuanto a cómo afecta la pandemia de coronavirus al fútbol, Tevez aseguró que “el futbolista puede vivir un año o seis meses sin cobrar. Nosotros tenemos que estar en los comedores, en los barrios y donde más nos necesiten. Iría a un comedor de La Boca a ayudar o a donde sea. Es fácil hablar desde el sillón de la casa”, destacó.

“A mí, en junio se me vence mi contrato y la verdad ni estoy pensando en ello. El fútbol va a volver en julio, agosto o quizás el año que viene, pero esto hoy no importa, lo que prevalece es este problema que nos afecta a todos”, cerró Tevez, de 36 años y capitán del equipo xeneize.