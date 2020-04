“Hay que salir de este momento”, coincidieron Verón y Mascherano

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y uno de los nuevos referentes del equipo, el volante Javier Mascherano, coincidieron en señalar que “la prioridad es salir de este momento”, en referencia a la emergencia por la pandemia de coronavirus, y pidieron “colaborar cada uno desde su lugar”.

Verón y Mascherano mantuvieron un “ida y vuelta” a través de la cuenta del club en Instagram, en el que la “Brujita” cumplió el rol de entrevistador, que fue seguido por muchas hinchas.

“Todos desde nuestro lugar vamos a tener que colaborar, la prioridad es superar este momento y seguramente eso va a ser que podamos volver mucho más rápido”, sostuvo Mascherano, ex capitán de la Selección Argentina.

“Somos personas, cada uno con su vida, pero también debemos saber que cuando actuamos de una manera u otra siempre estamos siendo observados por mucha gente”, agregó el “Jefecito”.

Y prosiguió: “Uno no puede perder eso de vista, pero tampoco que se lo ponga al jugador de fútbol como un ejemplo en todo porque no estamos preparados para ser ejemplo de nada. Simplemente vamos viviendo y forzando cosas que nos llevan a probar y equivocarnos como cualquier ser humano en esta vida”.

Sobre la posibilidad de que los futbolistas tengan que aceptar una rebaja salarial por la paralización de la competencia, Verón anticipó que “es una posibilidad y se dará en forma consensuada, donde tal vez no sea el fútbol el que tenga que dar el primer paso”.

Al respecto, Mascherano contó: “Pueden pasar muchas cosas y todo tiene que ser analizado. El jugador, y no solo habló por mi sino por muchos, hace muchas obras de caridad y no se conocen, porque en lo personal lo hago porque siento que puedo ayudar pero no me preocupa ni me interesa que se sepa”.

Mascherano también opinó de su regreso al país y puntualizó: “Uno cuando decide venir a Argentina sabe dentro del sistema que se está metiendo, que el fútbol en sí es muy dinámico. Depende mucho de los resultados y puede cambiar muy rápido. Estoy muy contento por cómo es el club y por cómo me trataron”.

“Cuando salís a la cancha, ponés todo en juego. Prácticamente no creo que haya jugadores o deportistas que no hayan tenido fracasos o un montón de malos momentos, de derrotas que duelen. Nosotros tenemos el problema que la derrota dura muchísimo más que la victoria y es muy difícil de convivir con ella y digerir. La victoria es efímera”, finalizó Mascherano.