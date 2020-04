Los tres pueblos no peregrinarán a Itatí pero habrá un recorrido especial en Paso

La pandemia modificó las distintas actividades programadas para este mes, desde las recreativas hasta las religiosas. Y en este contexto, también se suspendió la 120º Peregrinación de los Tres Pueblos- que hoy tendrían que haber iniciado su expresión de fe hasta la Basílica de Itatí. No obstante, desde la iglesia de Santa Ana de los Guácaras instaron a seguir las misas por las redes sociales y el canal de televisión local. En San Cosme también instan a seguir profesando la fe en cada hogar. Mientras que en Paso de la Patria, las imágenes recorrerán las calles de la localidad pero pidieron a los pobladores que -con pañuelos y banderas- expresen su acompañamiento pero sin salir de sus viviendas.

“Mañana (hoy) tendríamos que haber salido. Pero no estamos ajenos a las circunstancias. Ahora hay una emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia y no podemos ignorar las normativas. Por prevención hay que respetar el aislamiento social”, expresó el párroco de Santa Ana de los Guácaras, Guillermo Danuzzo, en diálogo con El Litoral. Y si bien en esta oportunidad, los feligreses de la citada localidad, junto con los de San Cosme y Paso de la Patria no peregrinarán a Itatí, “podemos seguir unidos mediante la oración”.

Sobre esto, el sacerdote hizo hincapié en seguir cultivando la fe en cada hogar. “Nosotros seguimos transmitiendo la misa tanto por Facebook como por el canal local”, especificó.

Luego, Danuzzo instó a “que esta emergencia sanitaria en el futuro no signifique una mera anécdota en nuestras vidas, sino que realmente estas circunstancias adversas generen un cambio favorable en nuestras vidas”. En este sentido, consideró que “el hecho de que este año no podamos hacer a peregrinación tiene que ayudarnos a valorar aún más este tipo de expresiones de fe. Si lo vemos desde esa óptica, seguramente el año venidero tendremos una peregrinación más fructífera para todos”.

En tanto, el sacerdote de Paso de la Patria Mario Portillo confirmó a El Litoral que en la localidad habrá una actividad especial, pero respetando las normas de prevención fijadas por la emergencia sanitaria que generó el coronavirus. Sobre esto, especificó que hoy a las 14, las imágenes peregrinas recorrerán los barrios de la Villa Turística.

“Invitamos a la comunidad a que las esperemos en nuestras casas con pañuelos y banderas”, comunicaron desde la comisión de peregrinos de Paso.

Tras lo cual añadieron: “Recibamos así la bendición de nuestra Patrona y su hijo Jesús, para que aleje esta pandemia y muy pronto todos juntos, vayamos a casa de María Itatí. Demostremos unidos, como dice la canción, que ‘en el corazón del peregrino no hay cansancio’”.

(CC)