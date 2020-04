LeBron James considera que la temporada de la NBA podría quedar inconclusa

La estrella del básquetbol estadounidense LeBron James asumió que la actual temporada de la NBA, suspendida por la pandemia de coronavirus, “podría no terminar”.

En declaraciones al Sport Illustrated, el jugador de Los Angeles Lakers aceptó que el torneo “pueda quedar interrumpido” definitivamente luego de su suspensión temporaria el 11 de marzo.

Las autoridades de la NBA tomaron la decisión de parar la actividad cuando se conoció el caso positivo del pivote francés Rudy Gobert, jugador de Utah Jazz.

Hasta la suspensión, los Lakers, con James como figura, eran el mejor equipo de la Conferencia Oeste con una marca de 49-14.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, indicó el pasado viernes que “todavía no hay un cronograma para el regreso a la temporada, porque existe mucha incertidumbre en cuanto a la evolución del coronavirus”.

Cabe destacar que los Estados Unidos es actualmente el epicentro de la pandemia con 732.197 casos confirmados y más de 33.000 muertes.

Euroliga

El técnico del Anadolu Efes de Turquía, Ergin Ataman, dijo que la previsión de la Euroliga para superar la paralización de la competencia por el coronavirus pasa por organizar los últimos 6 partidos de la temporada regular en una ciudad con buenas condiciones sanitarias y luego celebrar una Final a Ocho. El equipo de Estambul marcha líder con récord de 24-4.

“Mi sensación es que la Euroliga se jugará en julio debido a la tendencia positiva en Europa. Por supuesto, estos partidos se jugarán sin aficionados al 99%. Porque es arriesgado, especialmente para los equipos que viajan constantemente. La previsión de la Euroliga es reunir a todos los equipos en la ciudad más libre de riesgos y jugar los seis partidos restantes de la temporada regular allí. Después, organizarán una Final Ocho. Este es el escenario más probable para mí”, dijo Ataman en una charla virtual.

“Creo que la sede será en la ciudad donde se iba a celebrar la Final Four (Colonia). No terminar la temporada sería un gran problema”, expresó el técnico.