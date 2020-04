Según ex N° 1 del mundo, el coronavirus fue creado para instalar “microchips” en las personas

El ex tenista ruso Marat Safin, quien fuera número uno del mundo entre 2000 y 2001, afirmó ayer que el coronavirus fue preparado para la instalación de microchips en las personas a través de las vacunas.

Safin, retirado del tenis en 2009, apoyó una teoría conspirativa con respecto a la pandemia que afecta al mundo y le apuntó a los poderosos grupos económicos.

“Creo que los microchips ya no estarán en los teléfonos, sino en implantes a través de las vacunas. Todo está en internet, no estoy diciendo nada nuevo”, aseguró Safin en una entrevista a través de Instagram al sitio deportivo ruso Sports.ru, según señala DPA.

Safin apuntó que existen “hombres más fuertes” que los actuales dirigentes y líderes mundiales, que son “los dueños del dinero, los dueños del mundo” y son los que están dirigiendo esta situación.

“¿Por qué deberían ser famosos? No tienen publicidad. Los Rothschild y los Rockefellers son los que están a la vista, pero hay quienes los respaldan. Puedes llamarlos como quieras: masones, Illuminati, lo que sea. Todo esto se sabe. El Club de los 300, el Club de Roma”, detalló.

“Todo estaba preparado. En 2015, Bill Gates dijo que tendríamos una epidemia, luego una pandemia, que nuestro próximo enemigo era un virus, no una guerra nuclear. Luego realizaron una simulación en el Foro de Davos dos semanas antes de que el virus fuera conocido en el mundo. Mostraron cómo iría todo esto. No creo que Bill Gates sea adivino, simplemente lo sabía, y todos se estaban preparando”, profundizó.

“Es el nuevo orden mundial. Creo que muchos han escuchado esto, puedes leer libros al respecto: Henry Kissinger, (Zbigniew) Brzezinski... Todo se describe allí”, concluyó.