CRF: “Hay que poner en práctica la unidad nacional de una vez por todas”

El director propietario del diario El Litoral, Carlos Alberto Romero Feris, volvió ayer a dejar conceptos políticos locales y nacionales en una entrevista radial. Clamó por la unidad de todos los argentinos y pidió “respetar al campo, no mirarlo desde una vereda opositora”. “Es el campo el que va a salvar al país después de la pandemia”, aseguró.

Carlos Romero Feris dialogó con Rubén Duarte, conductor del programa “La otra campana” que se emite por LT7.

En la entrevista dijo: “Los golpes le enseñan a uno. Creo que la unidad nacional de la que tanto se está hablando hay que ponerla en práctica en serio, que no caiga en saco roto”.

“De una vez por todas, todos los argentinos, de todos los sectores políticos, tenemos que mirar al Estado como una cosa propia de todos y no como un botín de guerra, como en muchos casos se hace”, lanzó para trazar un horizonte de cara al futuro nacional.

En ese sentido, Romero Feris insistió en mirar al campo, pero sin prejuicios. “El campo es el que va a salvar al país una vez que termine la pandemia. Como lo supo hacer en otros momentos críticos del país”, dijo.

“El campo no paró. Mientras las fábricas estaban cerradas para evitar la aglomeración de personal, el campo siguió produciendo”.

“Los cultivos se siguen sembrando, se sigue cosechando, las vacas siguen pariendo, los terneros siguen creciendo, los novillos siguen engordando, van a los frigoríficos y la carne va a los mercados”.

“El pueblo se está abasteciendo gracias al campo. El resto de las actividades están en un parate terrible, pero el campo no”.

“Estamos al aire libre, de sol a sol, soportamos sequías e inundaciones. Y muchas veces el gobierno central no ve este tipo de cosas, que son pandemias que tiene el campo y que nadie las ve. Sólo las sentimos nosotros, los que estamos adentro” , se lamentó.

Romero Feris recordó que “el mercado interno no alcanza a consumir lo que produce el campo. Tenemos que exportar. En este momento la exportación está parada, por muchos aspectos, por la pandemia”.

“Uno de los países compradores de carnes es China, que está empezando a resurgir. El campo no vive sólo del mercado interno”.

“Gracias a Dios creo que cuando se abran los mercados, el campo podrá salir a vender sus productos y entrarán dólares frescos, para que las arcas nacionales vuelvan a tener sustento”.

“El campo es el gran sustento del país, pero siempre se lo está criticando, siempre se lo achaca, se lo golpea, y en definitiva es la caja donde el Estado mete mano”, aseveró.

“Un socio muy importante es el Estado, que no mira sequía e inundaciones. Comete muchos errores y el sector agropecuario no sabe para qué lado disparar. La soja tiene hoy el precio más bajo que se recuerde, pero nadie habló de bajar las retenciones”, apuntó.

“Al campo hay que respetarlo, verlo como realmente es, no hay que mirarlo desde una vereda enfrentada por razones políticas o no sé por qué. No se puede matar a la gallina de los huevos de oro”, pidió.

Para finalizar, destacó las decisiones que tomó el gobernador Gustavo Valdés para enfrentar la pandemia. “Son medidas muy dignas y los resultados están a la vista. También las medidas del Gobierno nacional, por supuesto”, concluyó.

(AG)