Reclamo de docentes por recorte a adicionales

Desde el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) advierten que se dieron “recortes compulsivos” en el plus unificado que está pagando el Gobierno provincial.

Señalaron que durante los últimos días recibieron un importante número de denuncias de docentes que fueron a retirar el plus de $10.500, “pero en sus cuentas no había nada. Aparentemente el Banco de Corrientes les aplicó descuentos totales en algunos casos, recortes en otros casos”, detalló el secretario general del sindicato, Fernando Ramírez.

Por esta razón, solicitaron al Gobernador que instruya a que frenen los descuentos “compulsivos” y que les devuelva lo recortado a los docentes en la liquidación del plus.