Ediles goyanos pidieron que se retrotraiga la tarifa de un servicio esencial

Desde el Concejo Deliberante de Goya informaron ayer que enviaron una nota a la empresa concesionaria del suministro de agua potable para que retrotraiga la tarifa a los valores del bimestre enero-febrero. Una medida que solicitaron que “se extienda por 180 días y comprenda a los tres periodos siguientes”. Además, requirieron que se suspenda el envío de “recordatorios de facturas vencidas”.

La solicitud tendría como principal fundamento que las consecuencias económicas generadas por la pandemia, provocan la necesidad de que no se registren aumentos en servicios esenciales y que éstos no sean interrumpidos en el caso de que un usuario no puede pagar la factura.

En tanto que la nota enviada a la empresa está rubricada por los concejales Federico Tournier, Mónica Cortinovis, Sabina Valeria Calvi, Pablo Muniagurria, Jesús Méndez Vernengo, Laura Manassero, Darío Zapata, María Elena Poggi, Vivian Merlo, Jorge Luis Zorzoli y Mario Quiroz.

Asimismo, desde el cuerpo deliberativo recordaron que días atrás realizaron similar petición a la firma de televisión por cable.

Por su parte, ediles que integran el bloque del Frente de Todos de Paso de los Libres dialogaron días atrás con representantes de la empresa concesionaria del suministro de agua potable.

Según comunicaron, les expresaron la preocupación de los usuarios porque estaban recibiendo notificaciones referidas a facturas impagas. A lo que, desde la concesionaria le habrían manifestado a los concejales que los mencionados escritos son “ notificaciones con la actualización de los valores de deuda para que los usuarios no concurran a la institución”. Y asegurarn que no habrá cortes en el suministro de agua.

