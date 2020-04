Ratificaron prohibición de ingreso de los camioneros a Paso de los Libres y pidieron una reunión con Salud

Luego de los reclamos de camioneros para poder ingresar a la ciudad de Paso de los Libres después de haber trabajado en el transporte internacional y vecinal, se ratificó la prohibición del acceso. A su vez, gestionan una reunión con funcionarios de Salud Pública para tratar de encontrar una salida a esta situación que se da en medio de la cuarentena por el avance del coronavirus. “Al aparecer el primer caso de Covid -19 en Uruguayana, ya veníamos con la restricción y prohibición de ingreso de todas aquellas personas que venían del extranjero. Gracias a que pudimos actuar con anticipación es que no tenemos ningún caso en Paso de los Libres”, explicó el intendente Martín Ascúa a Libres Informa. Tras lo cual precisó que cuando se registró el primer caso en la comuna brasileña, “emitimos la famosa resolución 075 por medio de la cual se prohibe el ingreso a la ciudad a todas las personas -no de una actividad o rubro en especial- sino a todas aquellas que provengan de Brasil y particularmente de Uruguayana. Esa resolución es la que actualmente sigue vigente porque yo no dicté ninguna otra que la derogue”, confirmó el Jefe comunal. Seguidamente, comentó que solicitó una reunión a Salud Pública a fin de “trabajar en conjunto para solucionar todos los problemas”.

Por último, afirmó: “Rescato la lucha y el reclamo de los camioneros, pero nosotros como Municipio seguimos con la resolución 075 que prohíbe el ingreso”. (AB)