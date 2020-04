Autocrítica del staff de entrenadores de Los Pumas

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, Mario Ledesma, admitió ayer que el cuerpo técnico pudo haber estado “más presente” durante el año mundialista con el plantel, y dijo que debió darle un descanso a los jugadores de la franquicia Jaguares del Super Rugby antes la la Copa del Mundo 2019 de Japón.

Ledesma, bonaerense de 46 años, aceptó que “Deberíamos haber estado más presentes nosotros como staff de Los Pumas en un año de mundial y haberlo manejado de otra forma”.

Los Pumas quedaron eliminados en la fase de grupos al caer ante Francia e Inglaterra y pese a ganarle a Estados Unidos en Samoa, en lo que fue considerado un fracaso deportivo.

En una entrevista con Scrum de Espn, Ledesma también se refirió a los jugadores de Jaguares, que fueron y son la base de Los Pumas, y como llegaron a la cita en Japón.

“Emocionalmente llegar a la final del Super Rugby fue un gasto enorme y tendríamos que haberles dado más descanso en lo mental a los chicos...quizá nos faltó experiencia” expresó Ledesma, ex primera línea de Curupaytí (Urba), Narbonne y Castres (Francia).

En cuanto a forma de recuperar al plantel argentino, el entrenador puntualizó “Lo primero que hicimos fue empezar a sanar, con un psicólogo deportivo, para arrancar sobre una página blanca y no queden cosas que condicionen el análisis”.

Ahora Los Pumas piensan en el Rugby Championship de este año, aunque hay serias dudas de que se pueda jugar a causa de la pandemia de coronavirus, y en la cita mundialista de Francia 2023.

“Los jugadores están muy ilusionados con este ciclo de cuatro años. Cada vez están llegando más chicos con mejor calidad de jugadores y personas. El panorama es muy alentador”, resaltó Ledesma.

En cuanto a la capitanía del seleccionado, un puesto y una función que siempre es muy destacada en Los Pumas, Ledesma ratificó y apoyó a Pablo Matera, hoy jugador del Stade Français Paris de Francia.

“Matera es el capitán de Los Pumas, en ningún momento hubo ningún tipo de discusión. Sería ideal que Pablo esté acá, pero no está. Es notable el consenso dentro del equipo con respecto a su figura, la verdad que los compañeros lo bancan mucho”, enfatizó Ledesma.

Los Pumas tiene un gran calendario para 2020 y el mismo esta en duda: debería jugar de local Francia (4 y 11 de julio) e Italia (18 de julio), luego turno del Rugby Championship ante Sudáfrica (visita el 8 de agosto y local el 15), Nueva Zelanda (visita el 29 de agosto), Australia (visita 5 de septiembre) y All Blacks (local 19 de septiembre) y Wallabies (local 26 del mismo mes).

El equipo argentino cerraría la actividad de 2020 con la ventana de noviembre que tendrá tres partidos, el 7 en Murrayfield con Escocia, el 14 ante Inglaterra en Twickenahm y finalmente con Gales en Cardiff el 21.