Aprueban en Corrientes un proyecto para el tratamiento de las muertes por coronavirus

Por primera vez en el transcurso de la cuarentena, la Cámara de Diputados de Corrientes sesionó este miércoles y avanzó con un proyecto de ley que establece un protocolo provincial para el manejo post mortem ante fallecimientos por coronavirus.

Se trata de un proyecto realizado por el presidente de la Cámara, Pedro Cassani, que ahora pasó al Senado para completar el tratamiento legislativo.

La medida tiene el objetivo de proteger a los familiares que asisten a los funerales, al personal de las empresas fúnebres y a la comunidad en general, según comunicó hoy la Cámara baja.

“La idea es darle un marco de certeza y de seguridad a todo un sector, incluso personas que van a un sepelio a despedir los restos de alguien", dijo Cassani.

Además, indicó que "todos podemos ser portadores de coronavirus sin saberlo y podemos contagiar”.

"Este proyecto lo tenía redactado y no lo quise presentar antes, porque me parecía que no era un mensaje alentador; pero en vistas de la situación y la necesidad de estar a la altura de las circunstancias, me pareció correcto avanzar”, sostuvo, tras la media sanción de este miércoles.

Por otra parte, los diputados aprobaron una resolución para que el Poder Ejecutivo al emitir un decreto vinculado a la situación epidemiológica por el dengue y Covid-19, remita a los municipios protocolos para una implementación uniforme de la medida.

“Lo que nosotros le pedimos en este proyecto al Ejecutivo, básicamente, es que cada vez que emane un decreto, mande un protocolo de actuación para los municipios, para que lo cumplan de manera uniforme”, detalló el diputado Javier Sáez, autor de la iniciativa junto a su par Albana Rotela.