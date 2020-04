El desafío de los reproductores

Ante la incertidumbre sobre la continuidad de las medidas de aislamiento por el Coronavirus y la llegada de la temporada de remates de reproductores, las cabañas que producen toros y vientres, junto a las asociaciones de criadores y las casas consignatarias, ya estudian alternativas para la comercialización de estas categorías en este 2020 tan especial.

“Los remates de cabaña, además de un evento comercial, suelen ser eventos sociales, donde se junta mucha gente en una rural o en un campo; esto no sabemos si lo vamos a poder hacer en esta temporada, y por eso se están evaluando algunas alternativas”, comentó Juan Pedro Colombo, martillero de Colombo y Magliano SA.

En este sentido, el consignatario explicó que el próximo 8 de mayo tienen programado realizar el 19º Remate Especial de Vientres Braford de tres reconocidas cabañas de Corrientes, que habitualmente realizan en la Sociedad Rural de Mercedes, pero no saben si podrán realizarlo. “Es probable que se realice por televisión o por internet; lo que vamos a buscar es la posibilidad de estar por lo menos 20 o 30 personas en el lugar de ventas; no sabemos si vamos a poder llevar la hacienda a la feria; hay más dudas que certezas en este momento”, comentó Colombo la semana pasada.

Por su parte, Nicolás Canessa consideró que “seguramente vamos a tener que pensar en alternativas; en provincia de Buenos Aires ya se está hablando de la posibilidad de realizar remates de toros por internet o por TV”. En este aspecto, el socio de UMC SA comentó que “muchos toros o vientres se terminan comprando por fotos y DEPs, por eso soy optimista respecto de que pueden funcionar estos sistemas de comercialización que no requieren la presencia de la gente en el lugar del remate”.