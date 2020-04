Ordenaron el desalojo de unas 60 familias del asentamiento del barrio Quilmes

El martes unas 60 familias en situación de vulnerabilidad que desde el 2015 habitan en el asentamiento del barrio Quilmes conocido como “Las del Monte”, recibieron las órdenes judiciales de desalojo que tiene como fecha límite el 12 de mayo. Se trata de una decisión del Juzgado Correccional N° 2 que ayer generó la sorpresa e indignación de los ciudadanos, quienes realizaron manifestaciones pacíficas como una olla popular y piquetes, y expresaron su preocupación ante la posibilidad de quedar en la calle durante la pandemia de coronavirus que afecta al país y a Corrientes.

Ante la orden de desalojo, esta mañana funcionarios del área provincial visitarán el asentamiento ubicado entre la avenida Juan de Garay y la calle Hernandarias para dialogar con los vecinos y tratar de mediar en posibles soluciones que eviten el desalojo de las familias en situación vulnerable en un contexto tan particular como la emergencia sanitaria por coronavirus.

Durante la mañana de ayer unas 60 familias del asentamiento del barrio Quilmes realizaron un piquete y ollas populares en el predio de las calles Hernandarias y Garay por causa de las órdenes judiciales de desalojo recibidas el martes de parte del Juzgado Correccional N° 2. El documento judicial solicita que la Comisaría 12° libere el predio para el 12 de mayo en el horario comprendido entre las 7.30.

La medida generó preocupación y alerta en los pobladores quienes habitan en el terreno baldío desde hace cinco años. “Estamos muy preocupados porque el desalojo llega en el momento muy delicado como es la pandemia y la necesidad de aislamiento. No sabemos dónde vamos a ir a hacer la cuarentena o dónde vamos a ir porque la mayoría somos familias muy humildes que no tenemos posibilidades para alquilar”, explicó en diálogo con El Litoral una de las habitantes del asentamiento del barrio Quilmes que cuenta con hijos pequeños y está embarazada.

“No sabemos qué hacer y estamos en los terrenos desde 2015. Siempre quisimos negociar la posibilidad de comprar los terrenos, pero nunca aparecieron los dueños y solo ahora vienen y nos dicen que tenemos que desalojar con el peligro que eso significa”, añadió la mujer.

Ante la delicada situación por la que atraviesa la comunidad del Quilmes, esta mañana funcionarios provinciales visitarán el lugar para dialogar con los vecinos. “Mañana (por hoy) voy a visitar el asentamiento para dialogar y buscar algún tipo de solución con los vecinos porque entendemos que se trata de una decisión judicial inoportuna teniendo en cuenta que estamos atravesando por una situación muy sensible y delicada por la emergencia sanitaria actual. Es un momento que exige solidaridad y colaboración entre todos y más teniendo en cuenta que son familias en situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales se ven gravemente afectadas por el aislamiento social obligatorio que les impide salir de sus casas para desarrollar sus actividades económicas informales de subsistencia”, manifestó a este medio el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas.

A finales de abril de 2015 un centenar de familias ingresaron informalmente al predio baldío de propiedad privada ubicado entre las calles Hernandarias y Garay donde formaron el asentamiento llamado popularmente como “Las del Monte” por estar conformado mayoritariamente por mujeres. Según datos oficiales nacionales en la actualidad el terreno cuenta con un centenar de grupos familiares que levantaron precarias casillas, con aprovisionamiento informal de algunos servicios, y se encuentra incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) contemplado en la Ley Nacional N° 27.453.

