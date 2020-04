Anunciaron que se reabre la Catedral sólo para rezar; las misas continúan por internet

A través de la página en Facebook “Catedral de Santo Tomé”, se anunció la reapertura del templo en horario matutino y sólo para quienes deseen acercarse a rezar, en tanto que aclararon que las misas continuarán siendo a puerta cerrada y transmitidas a través de internet.

El martes se dio a conocer la novedad con dos publicaciones que se abrirá, además de la citada parroquia, la secretaría. Indicaron que “solamente podrán circular hasta la mitad del templo, esto es, no acercarse hasta el altar principal, respetar las distancias entre personas, usar barbijos, en caso de que hubiere varias personas dentro del templo, evitar aglomeraciones. Esperar a que salgan algunas para luego ingresar”.

Esto sería de 8 a 12 únicamente y de lunes a sábado, en tanto que con respecto a la secretaría parroquial, comunicaron que también funcionará en el mismo horario y días, y se podrán acercar las “intenciones para la misa y retirar agua bendita”.

Mientras que ayer también se publicó un video en el que se ratificó la información dirigida a los feligreses, aclarando que “seguimos en esta emergencia sanitaria” por lo que solicitaron: “Sigamos teniendo muy presente las medidas de prevención y que sigamos viviendo con mucha responsabilidad”.

Sobre las celebraciones eucarísticas, aseveraron que continuarán vía internet. A lo que agregaron: “Todavía no tenemos la autorización de celebrar la misa con fieles, pero sí de abrir la iglesia, que puedas rezar. Pero tené en cuenta las medidas de prevención, si no la respetás, nos vamos a ver obligados, lamentablemente, a volver a cerrar la secretaría y el templo”. (JPV)