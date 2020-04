Montecchia: “Si Scola se propone, va a estar en Tokio”

Alejandro Montecchia, integrante de la Generación Dorada del básquet argentino, consideró que si su ex compañero del seleccionado Luis Scola “se propone” llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos para julio de 2021, lo logrará porque es un gran “competidor”.

“Si Scola se propone llegar a Tokio, va a estar. Es muy competidor, un gran deportista, siempre fue así. Ojalá que pueda formar parte”, expresó Montecchia, de 48 años y campeón olímpico en Atenas 2004.

En declaraciones a la radio Club 947, el “Puma” también recordó que “después de lo que logramos en Atenas, me nació regalarle una réplica de la medalla dorada a Rubén Magnano, como agradecimiento por ser el entrenador que nos llevó a eso y por ser el que más me marcó”.

En tanto, Montecchia -nacido en Bahía Blanca como Emanuel Ginóbili- contó que “con Manu competíamos en todo. Es muy difícil hacer lo que él hizo, es imposible competir tanto durante tanto tiempo a ese nivel. Se retiró jugando a gran nivel en la NBA con 40 años”.

Por otra parte, el ex basquetbolista dio su parecer sobre el documental sobre Michael Jordan, El Último Baile, que se estrenó el lunes último en Netflix. “Me gustó mucho el documental, estoy esperando el próximo lunes para ver dos capítulos más. Todas las noches en esa época me sentaba a ver sus partidos sin importar la hora. Jordan era como Maradona en el Napoli. Lo mirabas y sabías que algo bueno iba a pasar”.

Además, Montecchia destacó que Jordan “empujaba el equipo al máximo y cuando presionaba a sus compañeros los hacía mejores. Creo que ellos deben estar agradecidos también porque gracias a él consiguieron grandes cosas”.