El presidente Alberto Fernández encabezó ayer una reunión con las organizaciones sociales y, junto con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, analizó las estrategias de salida de la crisis provocada por el covid-19.

“Tenemos la oportunidad de hacer un sistema más justo y ustedes son actores centrales porque tienen respeto en sus comunidades”, dijo Fernández al cierre del encuentro.

Fernández escuchó las diferentes propuestas y el reconocimiento de los movimientos sociales de la forma en la cual el Gobierno enfrenta la pandemia.

“Nadie se salva solo y no me voy a olvidar de ninguna persona en ningún barrio necesitado de la Argentina”, aseguró el Presidente y destacó el rol de la economía popular.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario general, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias de Jefatura de Gabinete, Fernando Navarro; y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. También estuvieron el diputado Jaki Flores (MTE), Juan Carlos Alderete (CCC), Gildo Onorato (Movimiento Evita), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Juan Grabois (MTE), Gringo Castro (Ctep), Rafael Krejzler (MPD La Dignidad) y Daniel Menendez (Somos Barrios de Pie), entre otros.

Con infectólogos

El Presidente encabezó en la residencia de Olivos una reunión con el comité de expertos compuesto por asesores médicos y científicos, para analizar los pasos a seguir en el marco de la pandemia.

La infectóloga Carlota Russ señaló que analizaron la “posibilidad de flexibilizar la cuarentena” y algunas actividades económicas de acuerdo con los datos técnicos que evaluaron sobre las “diferentes realidades de las provincias”, cuando faltan tres días para que venza la prórroga del aislamiento obligatorio.

Con respecto a los criterios que los infectólogos le acercaron al Presidente, Russ señaló al canal de noticias TN que uno de ellos fue “la necesidad de analizar qué lugares tendrán la posibilidad de flexibilizar la cuarentena, más posibilidad de pasar a otra fase” y se le brindaron “datos técnicos sobre las realidades diferentes de las provincias y sobre lugares dentro de esas mismas provincias”.

En cuanto a la posibilidad de reabrir algunas actividades económicas, Russ dijo que “esa es la intención y por lo menos parece una probabilidad”.

“Tenemos un país grande y cada uno de los lugares es diferente, no es lo mismo un pueblo sin casos de coronavirus que un gran centro urbano, pero no sabemos cómo será tomada esa solución”, añadió.

La especialista afirmó que, durante el encuentro con científicos y médicos que integran el comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, “no se habló del tiempo y de la forma de cómo va a encarar el Presidente este tema”.

Sobre cuándo se producirá el pico del brote de coronavirus, Russ aseguró que esa pregunta no se puede “contestar, aunque sabemos que habrá más casos pero no sabemos si ese será el pico”.

“Generalmente, el pico de las enfermedades respiratorias que se da en Argentina coincide con el invierno, pero este virus nos sorprendió a todos y no sabemos si va a seguir esos cánones”, manifestó.

(AG)