Clubes del torneo Regional piden ayuda

Los capitanes de varios equipos que disputan el Torneo Regional Federal Amateur le solicitaron a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al Consejo Federal una ayuda, debido a la inactividad derivada de la pandemia de coronavirus.

A través de una carta enviada a la sede de Viamonte 1366, los jugadores advierten: “Somos trabajadores que hoy estamos a la deriva, en una situación muy difícil, si bien muchos de nosotros tenemos ocupaciones paralelas al fútbol”.

La carta señala también: “En algunos casos nosotros no tenemos contratos, ni seguridad social ni ningún otro instrumento legal que nos permitan asegurar el vínculo con los clubes”.

“Pedimos a la AFA, al Consejo Federal y a los gobiernos provinciales que nos den una mano. No somos jugadores de la Superliga y en muchisimos casos somos la base del fútbol Nacional ya que muchos futbolistas surgieron de los torneos del Interior, Federal A o B”, destacan en el escrito.

“Nos sentimos discriminados. Esperábamos esta ayuda económica que viene desde Fifa. Es más grande el esfuerzo que realizamos en el interior que un club de la C en Buenos Aires porque tienen que hacer menos desplazamientos”, relató Manuel Pérez, presidente de Racing de Nueva Italia, Córdoba, en referencia a la distribución de la ayuda que realizará la AFA a equipos del ascenso.

En el Regional Federal Amateur se mantienen en competencia cinco equipos de la provincia de Corrientes. De continuar el torneo, Ferroviario de la capital provincial integará la Zona 3 de la Región Litoral Norte junto a Atlético Posadas, Guaraní Antonio Franco y Villa Alvear de Resistencia.

Mientras que en la zona 4 de la misma región deberían jugar Apinta de Mercedes, Puente Seco de Paso de los Libres, Victoria de Curuzú Cuatiá y Sportivo Santa Lucía.

De mantenerse la estructura del campeonato, en cada zona jugarán todos contra todos a dos ruedas, clasificando a la próxima etapa solamente el primero de cada grupo.