Dengue: bloqueo en Mercedes por tercer caso y preventivo en varias comunas

En plena emergencia sanitaria, continúa creciendo el índice de infecciones por dengue en la provincia y ayer se confirmó el tercer caso en Mercedes, el segundo autóctono en esta ciudad, por lo que se realizó el bloqueo correspondiente y, para evitar la proliferación de mosquitos, se efectuaron operativos similares en barrios de Ituzaingó -donde continuarán hoy- y en Mocoretá.

Desde el Hospital Las Mercedes difundieron ayer, a través de Facebook, la notificación de un caso más de dengue, el tercero en este período. Además, se informó que, de los reportados de esta ciudad, dos de los pacientes residen en la ciudad, mientras que uno tiene domicilio en Corrientes.

Mientras que el equipo de Bromatología municipal se abocó ayer por la mañana al bloqueo en la zona lindante del último caso, por la calle J. A. Ferreira entre San Martín y Doctor Rivas.

Al respecto, el doctor Centurión en declaraciones a Diario Mercedes solicitó a los vecinos que retiren de sus casas recipientes que puedan ser criaderos de mosquitos y que usen repelente.

Por otro lado, anoche, en Mocoretá se realizó un operativo de fumigación a cargo de la Municipalidad. Dicha tarea que tuvo un carácter preventivo, para eliminar la propagación del Aedes aegypti, recorrió el sector sur del edificio de Bomberos Voluntarios del barrio Roca en su totalidad.

Programado

En Ituzaingó, la Dirección de Comercio, Bromatología y Zoonosis municipal continúa con los operativos de control y prevención del dengue, zika y chikungunya, con cronogramas por toda la ciudad, trabajos que cuentan con el apoyo de personal y maquinaria de la provincia de Corrientes, para las actividades de bloqueo, tal como informó El Litoral en ediciones recientes.

El miércoles último, el rociado espacial se efectuó desde la avenida Sargento Cabral hasta Apipé, con recorrido por las calles que se encuentran delimitadas entre dichas avenidas, que incluyen el casco céntrico y el barrio Mbatará.

Ayer, el operativo se desarrolló por los barrios Constituyentes (ex 231 Viviendas), Iberá, 40 Viviendas, 70 Viviendas, 50 Viviendas, Cazadores Correntinos, Docente y que rodea los barrios mencionados. Por la tarde intervinieron dos grupos de fumigaciones. Un circuito se realizará por los barrios General San Martín (ex 1000 Viviendas) y Belgrano (ex Villa Permanente) con termonieblas municipales que se instalan en la camioneta, y el otro, con máquina pesada, se desarrollará en los barrios Tambor de Tacuarí, San Cayetano, Santa Rita, Villa Luisa, Chacra 7, San Francisco, Paraná y Paranaí.

Hoy las acciones se emprenderán desde las 8 en el barrio San Jorge.

(JPV)