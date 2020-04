“Ojalá pueda volver a Huracán de Goya”, sentenció Emanuel Dening

El andar del delantero goyano Emanuel Dening lo encuentra hoy como integrante del plantel de Tigre, Buenos Aires, que milita en la Primera Nacional y, por esas cosas que tiene el fútbol argentino, también participa de la Copa Libertadores de América.

“Fue algo raro. El club descendió pero, como ganó la Copa de la Superliga, puede participar de al Copa Libertadores. Ese desafío fue un condimento extra para sumarme a Tigre. Además es una institución que te da vidriera en Buenos Aires y por eso cuando me ofrecieron la posibilidad de venir, no dudé”, señaló el delantero de 31 años.

En julio de 2019, Dening se sumó al plantel que hoy conduce técnicamente Néstor Gorosito. Es el goledor del equipo en la segunda división del fútbol argentino con 8 goles. “Me está yendo bien, pero quiero mejorar, en lo individual y en lo colectivo, para que el equipo pueda estar más arriba dado que no estamos tan bien”, afirmó en declaraciones que realizó a Radio Sudamericana.

Tigre marcha en la quinta ubicación de la zona B de la Primera Nacional. “Por ahí se pensó que sería más fácil, pero la B Nacional es un torneo muy difícil, incluso más que la Copa Libertadores. Se juega de otra manera. Tigre estaba acostumbrado a jugar con la pelota al piso en la Superliga. Los rivales no te permiten eso, hay mucho roce y no tuvimos un buen inicio. Nos debemos acomodar. Todavía falta, aunque debemos esperar para saber cómo seguirá todo”.

En lo que va de la temporada 2019-2020 Tigre no rinde de acuerdo con lo esperado. En la Primera Nacional cosechó ocho triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. Mientras que en la Copa Libertadores perdió los dos partidos que disputó. Sin embargo, Dening rápidamente se ganó a los simpatizantes del Matador al marcarle los tres goles en el triunfo frente a Chacarita.

“Ese partido me marcó a mí con los hinchas del club. Fue un partido soñado por mí, hacer tres goles en el clásico es todo lo que un jugador sueña”.

Manolo comenzó su carrera en Huracán de Goya. Luego pasó a Newell’s, pero rápidamente volvió. “Cuesta adaptarse. De chico me fui a Rosario y volví porque extrañaba. Después regresé, y ahí sí pude dar inicio a mi carrera profesional”.

Después volvió para jugar en Huracán de su ciudad natal y, en el 2014 pasó a Boca Unidos. “Tengo un muy lindo recuerdo en Boca Unidos, me abrió la puerta para ser profesional. Pasé dos años muy lindos. No se nos dieron algunas cosas, pero son buenos los recuerdos. Me gustaría algún día volver y devolver algo de lo que me dieron ellos”.

Claro que Dening tiene definido cómo pretende ser su cierre deportivo. “Se extraña jugar en Huracán, vivía en un barrio cerca de la cancha y mi vieja me llevaba al club. Ojalá algún día pueda volver, se extraña el club del que uno es hincha. Algún día volveré seguramente. Mi sueño es ganar algo ahí y ascender aunque sea al Federal A”.

Para eso Dening contó que planea vivir en Goya una vez retirado de la práctica activa del fútbol, por tal motivo está construyendo una casa en esa ciudad, también señaló que le encantaría abrir una escuela de fútbol para formar juveniles y llevarlos a Buenos Aires, aunque no descarta la posibilidad de ser DT.

El fútbol en la Argentina está paralizado por el aislamiento obligatorio que se estableció por la pandemia del coronavirus. “Se extraña mucho la actividad, lo que más se extraña es ir a entrenar, los mates, quedarte hablando con los compañeros después del entrenamiento, la convivencia”, reconoció.

“Nosotros estamos más acostumbrados a estar con nuestros compañeros que con nuestras propias familias. Uno necesita entrenar, no es lo mismo en la casa o el departamento, hay días que no hay ganas y, por lo tanto, se necesita ser fuertes de la cabeza”.

Sobre el posible regreso a los entrenamientos y a la propia competencia señaló: “Nosotros no sabemos nada, sé por lo que salió en la tele, no podemos entrenar, tenemos familia y primero está la salud de todos. Esperamos a lo que diga el Gobierno”.

Por último, hizo referencia a la situación económica que afecta al fútbol. “Todavía nosotros no sabemos nada, se hablaba de un recorte salarial de abril y mayo, nosotros tenemos contrato firmado, es un tema difícil, pero hasta el momento no hay nada”.