Murió por coronavirus una mujer contagiada en un geriátrico

Una de las pacientes del geriátrico de Belgrano que fue clausurado y evacuado este martes por 19 casos de coronavirus falleció por la enfermedad.

Familiares de otros residentes del geriátrico confirmaron la información e indicaron que la mujer, de nombre Angélica y cuya edad no se informó fue una de las primeras en ser derivadas desde la Residencia Apart Incas, el establecimiento de avenida De Los Incas 3093 donde se registraron 19 casos de covid-19 entre adultos mayores y trabajadores. Había sido trasladada el viernes hacia la clínica La Esperanza, en Caballito, y se encontraba en grave estado.

El martes después de las 18, varias ambulancias del Same llegaron a la residencia geriátrica ubicada en esa exclusiva zona de Belgrano. Según aseguraron fuentes del Gobierno porteño, el sistema de emergencias de la Ciudad “intervino para facilitar la operatoria de derivación de los pacientes covid-19 que permanecían en la institución” ante la falta de respuesta adecuada por parte del geriátrico. Según relataron familiares de los residentes, les informaron por mail que había personal infectado con el virus y que fueran a retirar a sus familiares. (JML)