Roland Garros podría retrasar otra semana su comienzo

El tradicional abierto francés de Roland Garros, que tiene al español Rafael Nadal como máxima figura con 12 títulos, anunció que planea retrasar una semana su inicio para que el torneo pueda jugarse entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre, luego de haber corrido el mes pasado su fecha original que era el 24 de mayo, debido a la pandemia de coronavirus.

En ese contexto, fuentes de la organización del Grand Slam parisino confirmaron al diario francés Le Parisien que al retrasar el torneo una semana se permitirá un mayor descanso a los tenistas luego del US Open, previsto para jugarse entre el 31 de agosto y 13 de septiembre.

El tenis se encuentra suspendido desde principios de marzo hasta el 13 de julio próximo, siendo por el momento el abierto de Australia el único Grand Slam que pudo jugarse (en febrero pasado y lo ganó el serbio Novak Djokovic), mientras que Wimbledon fue cancelado este año y volverá en 2021, el US Open mantiene por el momento su fecha original y Roland Garros fue pospuesto cuatro meses.

Además, el retraso de Roland Garros tiene otro motivo importante, impedir que coincida en París con la llegada del Tour de Francia, que también fue retrasado y está previsto que se corra entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre.

Por otra parte, Alexander Zverev, el mejor tenista alemán de la actualidad, aseguró que prefiere jugar sin espectadores a no hacerlo en absoluto, si se llegaran a retomar la actividad y los torneos deportivos tras la pandemia del coronavirus.

“Es una lástima, pero si es más seguro para todos (jugar sin espectadores), ¿por qué no?”, expresó el número 7 del mundo.