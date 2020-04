Test en los trenes: se hicieron 400 y todos dieron negativo

El primer día del operativo del Estudio de Vigilancia covid-19 para la evaluación de personas con serología positiva para el virus Sars-CoV-2 realizado en el Centro de Transbordo de Constitución contempló la realización de “400 estudios y no arrojaron casos positivos” informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Nación al finalizar su tarea.

Poco después del mediodía, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en diálogo con la prensa desde Constitución comentó que “no tenemos, por ahora, casos positivos, lo que significa que hay poca circulación del virus”, sin embargo, restaban aún algunas horas de trabajo.

Concluida la jornada, fuentes del Ministerio de Salud informaron a Télam que los resultados se mantuvieron de ese modo, es decir que no se produjeron casos con serología positiva.

“Es una nueva fase de todo lo que tenemos planificado. Comenzamos ahora con los testeos de este tipo para medir circulación viral, son estudios epidemiológicos, no de diagnóstico”, detalló el ministro de Salud durante su recorrida junto con los ministros nacionales de Seguridad, Sabina Frederic y de Transporte, Mario Meoni.

