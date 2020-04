Por apremios ilegales denunciaron a policías que balearon a dos jóvenes

En la jornada de ayer se formalizó una denuncia por apremios ilegales contra los efectivos policiales, que en la tarde del jueves irrumpieron en un domicilio del barrio San Martín y balearon a dos jóvenes.

Uno de los lesionados, identificado como Víctor Eduardo Benítez (30), habló con El Litoral y explicó que “me presenté ante la Fiscalía, de InstrucciónN° 6 a cargo de Gustavo Robineau, y denuncié a los policías, porque yo recibí los balazos de perdigones que casi le pegaron en la cabeza de mi hijo de 3 años que estaba ahí”, señaló.

“La persona que me tomó declaración me dijo que eran lesiones graves y que hubo atropello de domicilio”, indicó este joven que presentaba impactos de bala de goma en el pecho y en el brazo.

Agregó que “presenté los balines que quedaron desparramados en el suelo y bajé las imágenes donde se ven los patrulleros. Todo eso presenté como pruebas”, indicó.

Luego “me llevaron hasta Medicina Legal donde me revisaron y también hicieron un informe”.

En otro orden de cosas se aguarda que en las próximas horas citen a declarar a los posibles responsables del hecho, para que cuenten el motivo de la violenta reacción y en el marco de qué circunstancias procedieron según se denunció.

Ana Fernández, mamá de uno de los jóvenes baleados, advirtió que al momento en que irrumpió la policía a los tiros en su casa, estaba su marido de 72 años que es hipertenso, tiene diabetes y problemas del corazón; también estaba otro de su hijo que es discapacitado, el que no puede ponerse nervioso, así como varios niños, remarcó.

(WA)