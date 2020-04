Control de alcohol en gel y faltantes de etílico

En las farmacias comenzó a normalizarse la provisión de alcohol en gel, que ahora deben respetar los precios de referencia estipulados en la última resolución del ministerio de Desarrollo Productivo, sin embargo, todavía los supermercados tienen inconvenientes para reponer el stock de alcohol etílico.

Esto último se debe a las demoras en las entregas y afecta a los negocios en general. No obstante, no se puede hablar de desabastecimiento ya que, en su lugar, se pueden adquirir los geles sanitizantes que se ofrecen en varias farmacias y lo mismo ocurre con los barbijos.

En lo que respecta a los controles, el subsecretario de Comercio de la provincia, Juan José Ahmar, manifestó a El Litoral: “Hemos hecho los controles y las farmacias están teniendo alcohol en gel con los precios de referencia. También inspeccionamos los barbijos, pero notamos que a nuestra provincia no llegan con el precio máximo de $40 que se fijó en Buenos Aires, pero siempre revisamos el valor que marcó el proveedor y el tema del traslado”.

Los precios de referencia para el alcohol en gel de todas las marcas son: 60 ml $110, 65ml $115, 100 ml $160, 200ml $250, 500ml $315, y 1.000 ml $500. Si dichos importes no se cumplen se puede realizar una denuncia, para que los inspectores realicen el debido control. (MS)