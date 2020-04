La integración regional es un proyecto geopolítico y nuestro camino al crecimiento económico. El nuevo contexto global nos ofrece como opción, tratados de libre comercio con los países desarrollados o vigorizar el proceso de integración latinoamericana para insertarnos exitosamente en la economía internacional.

Sabemos que los acuerdos de libre comercio entre desiguales de muchos países desarrollados con subdesarrollados no sólo abren los mercados internos de los países subdesarrollados a las manufacturas de los desarrollados, deteniendo su industrialización, sino que también obligan a renunciar a importantes instrumentos de política económica, los relativos a las inversiones extranjeras, las compras gubernamentales y el régimen de patentes.

Al promover el libre comercio entre países con niveles de desarrollo económico desigual, las libres fuerzas del mercado no logran superar de manera espontánea todas las limitantes estructurales que prevalecen en los distintos países de nuestra región.

No obstante, no se ha obtenido nada de los países desarrollados en materia de reducción de los subsidios y otras protecciones con los que resguardan la producción de los sectores que consideran “sensibles”, como la agricultura.

Por ejemplo, si se llegara a un acuerdo entre el Mercosur y la UE para la firma de un convenio de libre comercio, los países del Mercosur verán reforzado su rol como países periféricos de la economía del mundo capitalista, comprometiendo la capacidad de industrialización futura y reforzando su especialización como proveedores de materias primas para los países desarrollados.

Los enormes subsidios de los países desarrollados les permite a los agricultores disminuir los costos y vender más barato, por lo que ante el hecho de que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos subsidian poco o nada a sus agricultores, y más aún, los TLC eliminan dichos subsidios, esta situación nos coloca en desventaja y desigualdad frente a los agricultores estadounidenses y de países con estructuras similares, provocando consecuencias negativas para nuestra propia subsistencia, el desarrollo del campo y la soberanía alimentaria.

Siendo que América Latina es la región con las tasas de desigualdad más elevadas del mundo. Es imprescindible que el Mercosur refuerce su integración interna, fortalezca los procesos de complementariedad productiva entre los países parte y no enfoque como su primer objetivo estratégico la apertura desmesurada por el afán de “volver al mundo” sin importar el fuerte costo social y económico para las grandes mayorías.

La integración en el Mercosur apunta a multiplicar nuestro comercio recíproco y nos permitirá exportar manufacturas. Se trata de un bloque de 260 millones de personas, con un PIB de 1.300.000 millones de dólares y con fuertes superávits en alimentos, industria y energía.

Nuestro mercado subregional estimulará la industrialización y el perfeccionamiento técnico. Por esto el futuro nos espera con desafíos atados al proceso de integración y en ellos están en juego las regiones más rezagadas, los proyectos de servicios básicos regionales, los emprendimientos conjuntos y la institucionalización de la misma integración.

Además, existe una amplia posibilidad de ejecución de políticas comunes a todos los países del bloque, vinculadas a la infraestructura, la industria, las comunicaciones, la tecnología, la cultura y la educación.

Lo anterior nos permite reafirmar que un acuerdo de integración económica se debe basar en la participación de todos los sectores interesados, incluyendo movimientos sociales, parlamentos y universidades, y no sólo, o no preferentemente, el sector empresarial y gubernamental; al menos si se pretende que estas negociaciones realmente sirvan al objetivo de buscar una solución para la desigualdad social, la pobreza y el desarrollo humano en nuestra región.

Nosotros siempre como la memoria histórica puesta en que con la irrupción del peronismo a mediados del siglo XX se logró la integración económica, social y política gracias a la consolidación de la industrialización como eje prioritario de la actividad económica.

Nuestra región va a revertir esta situación de profunda crisis económica y los inéditos índices desocupación y exclusión social que está provocando el nuevo global. Pero ello será posible adoptando políticas de Estado a nivel regional que tengan como objetivo central la distribución del ingreso y la reindustrialización.