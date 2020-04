Trasladaron a 4 penitenciarios con covid-19 al Polideportivo de las Mil para aislarlos

Fuentes oficiales confirmaron a ellitoral.com.ar que "cuatro penitenciarios que estaban en le Hospital Llano fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Superior de Educación Física Nº 1, en el Polideportivo de las Mil Viviendas. Se encuentran bien y ahí continuarán con su aislamiento, por ahora". Además en horas de la madrugada de este domingo, el director de la Unidad Penal n°1, José Raúl Canteros, también esta en cuarentena en las instalaciones de Santa Catalina.

"No nos dijeron nada. Nos dieron una especia de alta y nos dejaron acá, que no hay nada. Esperamos una hora para que nos abran. Acá no hay nadie. No sabemos quien nos traerá la comida. No entiendo por qué no nos dejan aislarnos en nuestros hogares", dijo a ellitoral.com.ar uno de los penitenciarios aislados.

La guardia policial es constante en inmediaciones y además se vallaron todos los acceso al polideportivo.

Son seis los penitenciarios que dieron positivo a coronavirus, tras mantener un contacto estrecho con el primer agente. Los otros dos agentes están aislados en sus casas, en San Luis del Palmar.

Corrientes ya tiene 47 casos confirmados de coronavirus y mantiene las restricciones impuestas desde que se inició la cuarentena.