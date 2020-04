El Gobierno anunció a sus socios del Mercosur que se baja de futuros acuerdos comerciales

El Gobierno le anunció a sus socios del Mercosur que no participará de futuros acuerdos comerciales del bloque. A su vez, en un duro comunicado pocas veces visto entre los miembros fundantes de esta unión aduanera, Paraguay enunció que, como país presidente, evaluará junto con los demás estados parte, si corresponden medidas jurídicas contra la Argentina.

Según el texto del documento emitido en la noche del viernes por Asunción, el gobierno de Alberto Fernández manifestó su “decisión de dejar de participar en las negociaciones de los acuerdos comerciales en curso y de las futuras negociaciones del bloque, excluyendo de esta determinación a las ya concluidas con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio”.

Esto quiere decir que, si bien no tocará esos acuerdos ya firmados con los europeos -pero que de hecho tampoco están marchando-, no continuará con otras negociaciones como las que estaban en danza especialmente, una con Corea del Sur que se le dio impulso con la gestión de Mauricio Macri.

Pero tampoco de otras conversaciones posibles como con la llamada Alianza del Pacífico, que integran aliados sudamericanos de los Estados Unidos. El anuncio argentino como la amenaza de Paraguay, Brasil y Uruguay tuvo lugar en el marco de la reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común sobre relacionamiento externo.

