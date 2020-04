La cifra de muertes por covid-19 llega a 200.000 en todo el mundo

Las muertes mundiales relacionadas con el coronavirus superaron ayer el umbral de 200.000, y se calcula que los casos confirmados del virus llegarán a 3 millones en los próximos días, según un recuento de la agencia internacional de noticias Reuters.

Más de la mitad de las muertes han sido reportadas por Estados Unidos, España e Italia.

La primera muerte relacionada con la enfermedad se informó el 10 de enero en Wuhan, China. El número de decesos tardó 91 días en pasar los 100.000 y otros 16 días para llegar a 200.000, según el recuento de Reuters de informes oficiales de los gobiernos.

En comparación, se estima que al año 400.000 personas pierden la vida por malaria, una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo.

Estados Unidos había reportado más de 52.400 muertes hasta ayer por la mañana, mientras que Italia, España y Francia han reportado entre 22.000 y 26.000 cada una.

De los 20 países más afectados, Bélgica ha reportado el mayor número de fallecimientos per cápita, con seis por cada 10.000 personas, en comparación con 4,9 en España y 1,6 en Estados Unidos.

Alrededor del 8% de todos los casos reportados en Estados Unidos han sido fatales, mientras que más del 10% de los contagios de España e Italia han resultado en muertes.

Sin embargo, esas tasas serían considerablemente más bajas si los totales de infección incluyeran los muchos casos de la enfermedad que no se informan, ya que no todas las personas con síntomas son examinadas.

Asia y América Latina han reportado más de 7.000 muertes, mientras que Oriente Medio, más de 8.800. El número de fallecimientos actual en Africa es de alrededor de 1.350.

La cifra global de muertes ha seguido creciendo a una tasa del 3% a 4% por día durante los últimos 10 días, aunque esa tasa se ha desacelerado desde el comienzo del mes.

Se calcula que el número real de muertes sea mayor, ya que muchos países no han incluido las muertes registradas en hogares de ancianos y otros lugares fuera de los hospitales.

