El paso del Albo por la Primera hasta el anunciado descenso

La segunda parte del artículo publicado por Infobae: “Mandiyú, el equipo correntino que hizo historia y tuvo como técnico a Maradona”, comprende el paso del Albo por la máxima categoría de AFA, hasta su descenso en la temporada 1994/95, luego de permanecer durante 7 temporadas en la élite del fútbol argentino, con citas de un hijo pródigo del club como es Pablo Sixto Suárez.

“El paso del cuadro correntino en la Primera división se extendió desde mitad de 1988 hasta la misma época de 1995. Fueron siete años con altibajos. Y también con un símbolo: Pablo Sixto Suárez, oriundo de la provincia y el único futbolista que actuó en todas esas temporadas: ‘Hice muchos esfuerzos para llegar a la Primera de Mandiyú, porque era el único correntino y los titulares eran casi siempre los que venían de afuera’.

En la campaña del ascenso, apenas jugó un partido. En la temporada 1988/89 en primera división no había participado hasta que llegó la 26ª fecha el domingo 12 de marzo: ‘Un día antes el técnico Juan Manuel Guerra me llamó aparte para saber cómo estaba desde lo físico y desde lo mental. Como le respondí que estaba listo, me confirmó que iba a debutar contra San Lorenzo. Me tenía mucha confianza y pude aprovechar esa oportunidad. Ganamos como locales 2-1 con un golazo olímpico de Basualdo. A partir de allí, estuvimos como 10 fechas sin perder y nos salvamos del descenso’.

Pasados los sinuosos momentos de zozobra y con la continuidad asegurada en Primera, era la hora de hacer un salto de calidad en el equipo: ‘Con Chiche Sosa como entrenador estuvimos varios meses sin perder como locales, porque supimos sacar ventajas de las reducidas dimensiones de nuestra cancha. En ese plantel del torneo 1989/90 llegó Carlos Tapia, un excelente jugador que colaboró para el buen rendimiento que tuvimos. En el Clausura 1991 hicimos una gran campaña donde terminamos terceros y clasificamos para la liguilla. Ahí estaban el Vasco Olarticoechea, Pedro Barrios, Rubén Cousillas, Alfredo Mendoza, Félix Torres y Dante Unali, entre otros’.

Los marcadores laterales suelen estar moldeados de dos maneras distintas. Los ofensivos, de buena proyección y los que son más férreos en la marca y clausuran su costado. A esta última familia pertenecía Pablo Sixto Suárez, quien solo marcó un gol oficial, pero quedó en el recuerdo: ‘Enfrentábamos un sábado por la noche en Corrientes al Vélez de Bianchi, que venía de ganar el torneo local y en ese 1994 iba a ser campeón de todo. El Indio Morán hizo un tiro libre desde la derecha, fui al rebote como para tirar un centro, pero me habilitó muy bien, vi venir la pelota a ras del piso y no dudé. Le pegué fuerte y salió un tiro tremendo que se le clavó a Chilavert contra el travesaño. Ganamos 1-0 y nos sirvió en la pelea que teníamos para seguir en Primera. Fue un orgullo hacer ese gol que se recuerda aún hoy en toda la provincia’.

A mediados de ese año, Mandiyú zafó por poco del descenso, por lo que la temporada 1994/95 se presentaba cuesta arriba y con la necesidad de sacar puntos. El inicio fue sin triunfos en las primeras cinco fechas y allí, para sorpresa de todos, arribó Diego Maradona a la dirección técnica, en dupla con Carlos Fren. Así lo recuerda Romero: ‘Es un tema muy controversial en la provincia, porque el 99,9% de la gente cree que Maradona fundió al club. Es lo que quedó en el hincha común y se fue pasando entre las generaciones. Pero no es así. Fue un entrenador que estuvo poco más de diez partidos y que se encontró con un plantel que había sido renovado casi en su totalidad por Roberto Cruz, el presidente que había llegado y que nunca le pagó nada a Seferián. Hay que decir que Diego tuvo mala suerte también, porque mereció un poco más en algunos partidos, pero la institución era un desastre, no le pagaban a nadie, ni los hoteles para las concentraciones, ni a los jugadores y Maradona puso plata de su bolsillo. Hay muchas cuestiones que la gente no sabe, pero esa es la verdad’.

Pablo Suárez no lo tuvo como entrenador, ya que estaba a préstamo en Libertado de Paraguay por seis meses. Cuando regresó, a comienzos de 1995, ya Diego había partido y en su lugar estaba Chiche Sosa, quien sacó muchos puntos, pero la situación era terminal: ‘Se veía venir por todos los problemas que teníamos y el cambio dirigencial. Yo llevaba muchos años en el club y me daba cuenta que en lugar de sumar, restaban. Era imposible mantener la categoría con tantas dificultades, como el hecho de estar varios meses sin cobrar. Fue una desazón enorme porque nosotros teníamos que dar la cara adentro de la cancha, bajo una dirigencia que solo vino a hacer cosas raras a Corrientes. Y llegó el descenso tan anunciado al empatar en nuestra cancha con Deportivo Español. Una semana más tarde nos despedimos de la Primera contra Platense en Vicente López’.

El hecho de recordar esos momentos, de remontarse a instantes de tanta angustia, llenan de emoción con alguna lágrima el testimonio de Suárez: ‘Mandiyú fue todo para mí. Soy lo que soy gracias a Mandiyú, el más grande del Nordeste. Estoy más que orgulloso de haber defendido esa camiseta…’. La voz se quiebra. Un silencio que pinta lo que puede ser el fútbol para cualquiera que tuvo la suerte de jugarlo. ‘Puedo andar tranquilo por las calles de mi provincia, porque dejé el corazón cada vez que me puse la camiseta. Se me pone la piel de gallina cada vez que hablo del club’.

El equipo quedó en la historia y su leyenda fue germinando de generación en generación. En la imaginaria clase de geografía argentina, el profesor habla de las provincias señalándolas en el mapa. Cuando menciona a Corrientes, los alumnos futboleros de todas las edades levantan la mano sin dudar y dicen: Mandiyú”.