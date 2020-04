No tendrán la camiseta del Diego

Los argentinos Paulo Dybala, del equipo de fútbol italiano Juventus, y Alejandro “Papu” Gómez, del Atalanta, participaron y perdieron en la subasta de una camiseta de Diego Maradona.

La actividad fue organizada por un ex futbolista italiano con la finalidad de recaudar fondos para la lucha contra la pandemia de coronavirus y que alcanzó una cifra de 55 mil euros.

La camiseta que Diego usó en un amistoso que compartieron Argentina-Italia en 1987, fue subastada por su ex compañero del plantel del Nápoli, Ciro Ferrara, y el ganador de la histórica prenda fue Andrea Cattoli, quien se desempeña como representante de futbolistas (entre ellos Sebastian Giovinco, ex Juventus y hoy en el Al-Hilal saudita).

El propio Cattoli confirmó su “victoria” en las redes sociales y les agradeció a Dybala y Gómez por participar en la subasta, lo mismo que al capitán de Roma, Alessandro Florenzi.

“Estoy feliz y orgulloso de poder contribuir al sustento para la compra de las necesidades básicas de las familias napolitanas. Estoy orgulloso de ser italiano. La camisa de Maradona representa una herencia de todos nosotros y, cuando regrese a Italia, decidiré dónde exhibirla para que todos los fanáticos puedan admirarlo”, escribió el agente en su cuenta de Instagram.