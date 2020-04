Coronavirus: cancelan la principal feria de turismo de Estados Unidos

La US Travel Association (Asociación de Viajes de Estados Unidos) anuncia que la próxima edición de su feria anual de turismo, llamada IPW, se llevará a cabo en Las Vegas, del 10 al 14 de mayo de 2021. La edición de IPW de este año estaba organizada para el 30 de mayo en Las Vegas y debió ser cancelada debido a la pandemia de coronavirus.

Si bien la ciudad agendada para recibir a IPW en 2021 era Chicago, ésta accedió a dar un paso al costado para el próximo año y asumirá la responsabilidad de convertirse en sede del evento en 2025. “Estas son excelentes noticias entre los serios desafíos que enfrenta la industria del turismo, el país y el mundo”, expresó el presidente y CEO de la U.S. Travel Association, Roger Dow. “Cancelar IPW este año fue una decisión difícil, aunque claramente necesaria y nuestras futuras ciudades sede aunaron esfuerzos para lograr un resultado que fuera beneficioso para el futuro del evento.”

“Mientras buscamos recuperarnos de esta emergencia sanitaria y la crisis económica resultante, es apropiado que podamos llevar a cabo IPW en Las Vegas, una ciudad que personifica el poder económico de los viajes y el turismo. Estamos profundamente agradecidos con Chicago por su flexibilidad, su generosidad y su espíritu colaborativo. Chicago fue sede de una de las más exitosas ediciones de IPW de los últimos años, cuando se convirtió por primera vez en sede en 2014”, agregó Dow.

IPW es la feria internacional de turismo receptivo líder en los Estados Unidos, impulsando 5,5 mil millones de dólares en viajes futuros a Estados Unidos. Durante IPW, compradores de turismo de todo el mundo (incluyendo tour operadores internacionales, mayoristas y operadores de turismo receptivo) se encuentran cara a cara con vendedores del producto turístico de Estados Unidos (representado por alojamientos, destinos, atracciones, minoristas, empresas de transporte y muchos más), generando negocios que de otra manera solo podrían lograrse a través de un exhaustivo número de viajes alrededor del mundo. Una casualidad afortunada de este movimiento de fechas es que IPW 2021 se llevará a cabo en el flamante West Hall del centro de convenciones de la ciudad (Las Vegas Convention Center).

“Agradecemos al liderazgo de la U.S. Travel Association por invitar a Las Vegas a convertirse en sede de IPW 2021,” destacó Steve Hill, CEO y presidente del Las Vegas Convention and Visitors Authority. “Como muchos otros colegas de la industria, estamos ansiosos de contribuir a los esfuerzos de recuperación de la industria de los viajes y el turismo. Saber que IPW reunirá a líderes de toma de decisiones del mercado turístico de todo el planeta es un paso importante en este proceso”.

“Es un honor para Brand USA servir como esponsor principal para la feria IPW de la U.S. Travel Association. Como la organización de marketing de destino de la nación, IPW le ofrece a Brand USA el mayor escenario y las luces más brillantes para mostrar nuestro éxito colectivo a una red global de personas clave en la industria”, comentó Christopher Thompson, presidente y CEO de Brand USA. “Esperamos con ansias la oportunidad de reconectar con nuestros amigos de la industria y recordarle al mundo sobre la diversidad de destinos y las increíbles experiencias que ofrece cada rincón de Estados Unidos. Nos vemos nuevamente en Las Vegas en 2021”, cerró.

“Esta importante decisión fue tomada en colaboración entre la U.S. Travel Association y Choose Chicago. Tener el privilegio de recibir a IPW en junio de 2025 en Chicago será una increíble oportunidad para nosotros y para nuestros miembros asociados”, destacó David Whitaker, presidente y CEO de Choose Chicago. “Igualmente importante, estamos deseosos de viajar a Las Vegas el próximo año para continuar nuestra colaboración y compromiso con la comunidad global de viajes.”