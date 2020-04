Un día virtual por lo mejor de Singapur

Heap Seng Leong es uno de los pocos locales de Singapur donde sirven kopi gu you, todo un descubrimiento para los amantes del café. Por suerte, estar en casa no es un impedimento para prepararse uno y la receta es muy sencilla: solo necesitas un café bien cargado, leche condensada y un taquito de mantequilla. Para darle un toque más auténtico, acompáñalo de otros platos característicos del desayuno singapurense, como las tostadas kaya y los huevos pasados por agua. Estés donde estés, hazte un viaje a través de tus papilas gustativas siguiendo alguna de las recetas que encontrarás en internet.

Después de un buen desayuno, ¿por qué no damos un paseo? El río Singapur es el lugar ideal para una primera toma de contacto con la ciudad. La National Heritage Board te ofrece un recorrido virtual por el tramo que une Collyer Quay con Robertson Quay. Aunque sea en la distancia, date un paseo junto al agua y descubre la historia del país en cada una de las paradas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Olvídate del paraguas y del chubasquero, ¡en tu paseo virtual siempre hace sol!

Empieza la tarde callejeando

Puede que Singapur esté en tu lista de destinos pendientes, o quizá solo te hayas apuntado a esta escapadita virtual por curiosidad. En cualquier caso, la mejor forma de conocer esta ciudad-estado es dándose una vuelta por sus barrios culturales. Activá el móvil, la tablet o el ordenador y recorre las tiendas de Arab Street, el distrito textil de Singapur. ¡Llena tu tarde de color con las telas, las alfombras persas y los asombrosos tejidos! Por esta zona, un sinfín de restaurantes y puestos ambulantes ofrecen especialidades exóticas que te harán la boca agua. ¡Casi podrás oler el aroma de las especias! Todo el que haya viajado a Singapur sabe de sobra que recorrer Little India y Kampong Glam a pie es agotador. Por suerte, hacerlo a través de internet tiene sus ventajas: podrás explorarlos de cabo a rabo sin moverte del sofá.

Si necesitas reponer fuerzas, no hay nada como pararse en alguno de los puestos de comida del barrio chino. Para recrear esta experiencia, lo primero es elegir cuál de las especialidades nacionales te llama más. Algunas sugerencias son el pollo cocido con arroz y un toque picante, un cuenco de laksa (una sopa condimentada) o unos kway teow fritos (fideos salteados con una deliciosa salsita). Cuando te hayas decidido, encuentra una receta que puedas preparar con los ingredientes que tengas a mano. Pon la mesa y siéntate tranquilamente a saborear las delicias que hayas preparado como si estuvieras en un restaurante.

A los peques también le está costando mantenerse entretenidos. ¿Por qué no se lo pones un poco más fácil con este recorrido virtual por los parques de mosaicos de Singapur? Algunos se remontan a los años setenta e incluyen guiños a la cultura popular y a la identidad del país, como los archiconocidos dragones.

Museo

¿Ya es media tarde? ¡Con todo lo que nos queda por hacer! Echa un vistazo a la colección online de la Galería Nacional y descubre tus piezas favoritas a golpe de clic. Viaja en el tiempo con las obras de arte más vistosas y disfrútalas a tu ritmo, ¡esta vez no hay hora de cierre! Si ya te has cansado de los museos clásicos, no dudes en apuntarte a un recorrido virtual por el Museo de la Filatelia, aventúrate a descubrirlo todo sobre los perros o atrévete con una exposición sobre superhéroes.

Cuando quieras ponerle un poco de ritmo a tu día, tienes a tu disposición espectáculos (o podcasts) en streaming a través de Offstage, un pase VIP al Teatro Ópera Esplanade que te permitirá descubrir todo lo que ocurre cuando cae el telón. Además, ¡no tienes por qué limitarte a observar! Ponte la ropa de deporte y échate unos bailes a la vez que te sumerges en la auténtica cultura de Singapur. En definitiva, este archivo virtual es un paraíso para los amantes de las artes escénicas donde encontrarán todo tipo de espectáculos de música, danza y teatro.

Más Información:

www.skyscanner.es