Un mercado de pases devaluado y con conflicto por los contratos

Representantes y agentes de jugadores del fútbol argentino asumieron que la pandemia de coronavirus provocará un mercado de pases “chato y devaluado”, al tiempo que vislumbraron un severo conflicto por los contratos con vencimiento el próximo 30 de junio.

En una ronda de consultas realizada por Télam, Gastón González, integrante de la empresa Eleven Talent Group, que tiene entre sus tantos representados al delantero Sergio Agüero, auguró un próximo “mercado chato” y “de poca inversión” con muchas operaciones de “préstamos”.

En esta línea, Gustavo Lescovich, representante de Edgardo “Patón” Bauza y con nutrida agenda de jugadores en Argentina y Ecuador, afirmó que prácticamente “no existirá” mercado de pases por las grandes pérdidas económicas que dejará la pandemia.

“Hay mucha incertidumbre en general y seguramente será un mercado devaluado, con mucho trueque y préstamos”, acordó Ezequiel Manera, representante de la empresa Avios Soccer, una de las que tiene mayor presencia en el fútbol argentino.

Pablo del Río, creador de la empresa MVP Group y representante de Marcos Acuña e Ignacio Pussetto, entre otros, explicó que “la baja de ingresos por derechos de televisación, la caída de los sponsors y la venta de entradas” es un combo que afecta a todos los clubes “a nivel mundial” y tendrá un impacto “de manera directa en el próximo mercado de pases”.

Asimismo, Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y actual agente de Rodrigon Bentancur y Agustín Marchesín, admitió que esta crisis “golpeó” y “descolocó” a todos por igual porque “es la primera vez” que se atraviesa con el fútbol parado en casi todo el mundo y esto obligó a “improvisar a fuerza de prueba y error”.

En la misma sintonía, los representantes consultados alertaron que se avecina un conflicto por los contratos que vencen el próximo 30 de junio.

En primera instancia, la Fifa recomendó a las federaciones una extensión automática de los contratos que vencen a mitad de año pero luego el director legal de esa entidad, el español Emilio García Silvero, aclaró que el mercado de transferencias no será abierto el 1 de julio por la situación relacionada con el covid-19.

“Veo un problema técnico-jurídico importante. Suponiendo que se extiendan los contratos por voluntad de ambos (jugador y club) el libro de pases estaría cerrado y no se podría modificar la inscripción. Esto quiere decir que todos los jugadores cuyo contrato vence el 30 de junio no podrían seguir jugando en el club donde estaban ni tampoco ser inscriptos en ninguna otra parte”, advirtió Bolotnicoff.

“Los jugadores quedarían en una nebulosa y los clubes con planteles diezmados”, agregó.

González, de Eleven, y Lescovich concuerdan en que sería “lo más lógico y justo” que Fifa interceda y baje una línea clara sobre la extensión de los vínculos, aunque también entendieron que cada federación tendrá que resolverlo según su propia legislación.

“Los contratos se rigen por la legislación laboral y los convenios colectivos de cada país. Con lo cual habrá que analizar puntualmente los casos que puedan incluir cláusulas especiales relacionadas con este tema”, remarcó del Río, en una visión similar a la de Manera, quien también planteó la opción de “ampliar la ventana de transferencias”.

La preocupación diaria de los representantes también pasa por la situación económica de los jugadores, cuyos sueldos fueron rebajados o están padeciendo un retraso en los pagos.

“Me preocupan los jugadores jóvenes, de primer contrato y los del ascenso. Hay problemas con los sueldos, muchos cobran la mitad. Hay que buscar acuerdos para que el jugador no salga perjudicado”, señaló Lescovich.

Del Río se mostró incrédulo al respecto y entendió que “no habrá una solución común” ya que cada club “tiene su problemática específica”, por lo que se mostró partidario de aplicar “el sentido común para poder encontrar entre todos la mejor solución”.

Manera, por último, además de atender las consultas de los futbolistas sobre la situación del salario también resaltó que muchos jugadores esperaban este mercado de pases “para dar el salto” y hoy también deben lidiar con la “incertidumbre” de su futuro futbolístico.