Italia reactiva los deportes individuales

El ministro de Deportes del gobierno italiano, Vincenzo Spadafora, anunció que fue autorizado “el reinicio de los deportes individuales a partir del 4 de mayo” próximo y avisó que “el fútbol deberá esperar” más tiempo para su reanudación.

“Primero se empieza con los deportes individuales y la actividad de motores, pero para las que son por equipos (incluido el fútbol) habrá que esperar”, afirmó Spadafora tras lo establecido por el premier Giuseppe Conte, de acuerdo al informe de anoche de la agencia Ansa.

El propio funcionario informó que “desde mañana (por hoy) el ministerio destinará los primeros 27 mil bonos para atletas locales, incluso los que superan ingresos por 10 mil euros”.

A la vez, el ministro de Deportes italiano señaló que desde “esta semana estará disponible un fondo de 100 millones de euros para el crédito deportivo a favor de los clubes de todo el país” afectados por la crisis que provocó la pandemia del coronavirus.

Respecto de la posible vuelta a la actividad del “Calcio” para el 18 de mayo, Spadafora fue terminante al indicar que “el gobierno apunta a un reinicio gradual, porque para al regreso de los entrenamientos de los deportes de equipo, como el fútbol, se precisan protocolos de seguridad rígidos”.

Por eso aclaró que “el protocolo presentado por la Federación Italiana de Fútbol (Figc) aún no es suficiente, no fue validado ayer por el Comité Técnico Científico, se precisan profundizaciones necesarias para poder decidir”.

Una de esas condiciones es revisar el aspecto legal, porque un club, según especialistas, corre riesgo de afrontar demandas en el plano civil y en el penal ante eventuales contagios de jugadores o empleados.

Incluso Spadafora alertó que no sabe si se podrá terminar la actual temporada de la Liga italiana de fútbol, teniendo en cuenta que el covid-19 provocó 26.644 muertes en el país.

Para finalizar, recordó que “el tenis y la natación serán las primeras actividades a desarrollarse desde el 4 de mayo”, un día después que concluirá el aislamiento social y obligatorio en Italia.