“El regreso a la Argentina es una sensación diaria de incertidumbre”

Facundo Campos

La rápida expansión de la pandemia de covid-19 afectó a cada rincón del planeta a una velocidad sin precedentes contemporáneos, tomando por sorpresa a muchos argentinos que se encontraban trabajando en el exterior y que actualmente continúan a la espera de poder regresar a pesar de las múltiples adversidades en materia de transporte. Lucila Alarcón es una correntina de 24 años que desde diciembre estaba trabajando en Estados Unidos, pero que desde el 18 de abril está varada en Miami a la espera de poder abordar un vuelo que la traiga de vuelta a la Argentina.

La joven correntina manifestó su preocupación, angustia e incertidumbre diaria a raíz de las dificultades que se registran a la hora de poder acceder a algún vuelo comercial, humanitario o de repatriación, así como también la situación a contrarreloj que vive con el vencimiento de la visa laboral y el temor a los posibles contagios en uno de los países más afectados por el coronavirus.

“Desde el 9 de diciembre estaba trabajando con una visa de working & travel con unos amigos en un hotel de la ciudad de Denver, Colorado. Pero en marzo cuando la situación de la pandemia se complicó, la dueña del lugar nos avisó que cerraba y que el aeropuerto local iba a dejar de operar, por lo que nos recomendó que viajemos a alguna ciudad más grande donde pudiéramos conseguir algún vuelo de regreso a la Argentina. De esa manera decidimos venir a Miami”, narró Lucila Alarcón en diálogo con El Litoral. “Con otros tres amigos llegamos el 18 de marzo y nos alojamos en un departamento que conseguimos gracias a una conocida y donde nos cobran poco. De igual manera el lunes (por hoy) debemos irnos del lugar por cuestiones de la visa y estamos preocupados por encontrar dónde ir en esta situación de pandemia”, relató la joven de 24 años.

Incertidumbre y angustia

Las complicaciones en materia de transporte aéreo internacional que desató la pandemia es el principal obstáculo para que muchos argentinos puedan volver al país. “Me levanto todos los días angustiada con la incertidumbre de no saber si voy a conseguir un vuelo de regreso a Argentina. Llamamos a las aerolíneas, pero los vuelos son cancelados a cada rato y hay mucho riesgo en gastar dinero y no poder viajar. Por ejemplo yo tenía pasajes de regreso para volver el 22 de marzo, pero la aerolínea nos avisó que no iba a volver a operar hasta el 2 de junio, fecha en la que recién podríamos reprogramar el vuelo, pero es demasiado tiempo”, detalló Lucila.

Con el vencimiento de la visa de trabajo y el gasto de los ahorros, la angustiante situación se prolonga con el correr de los días. “Todos los días reviso el mail con el corazón en la mano (SIC) para ver si hay alguna posibilidad de acceder a un vuelo y es muy frustrante no encontrar una solución. También estoy viendo la alternativa de algún vuelo de repatriación o humanitario de las aerolíneas y buscando en todo momento cumplir con los requisitos y formularios que solicitan. Ahora es una especie de lotería donde por ejemplo dos amigos lograron acceder a un vuelo hacia Argentina y nos quedamos sólo dos a la espera de tener esa misma suerte”, explicó la joven.

Preocupaciones

En Corrientes Lucila vive en el barrio Ciudades Correntinas junto con sus padres y hermanos menores, pero ahora a más de 6 mil kilómetros de distancia las prioridades de la estudiante pasan por sortear la pandemia en lo inmediato. “Existe el temor a contagiarse y que por cuestiones del visado no acceder a una cobertura sanitaria, debido a que la atención de salud es muy costosa en Estados Unidos. También, al no haber trabajos disponibles para extranjeros, estamos gastando los ahorros que nos quedan con el miedo de que se terminen y no podamos costear los alimentos o el alquiler en el caso de tener que irnos a otro lugar”, manifestó.

La pandemia en Miami

La pandemia de covid-19 generó una panorama diario muy cambiante para los gobiernos y jurisdicciones de todo el mundo, y actualmente en el Estado de Florida, donde se encuentra la ciudad de Miami, rigen medidas estrictas de cuarentena obligatoria. “Desde el 18 de marzo que estamos encerrados en un departamento de la zona de South Beach y solo salimos para hacer algunas compras. Si bien semanas atrás hubo un estricto toque de queda de 23 a 5, ahora es un poco más flexible. De igual manera la gente casi no sale de sus casas, a menos que sea para realizar compras; los supermercados están bien organizados con elementos de limpieza, protección, distanciamiento social y el ingreso de pocas personas”, relató Lucila.

Según datos oficiales, el Estado de Florida cuenta con un total de 30.839 casos positivos de covid-19, con unos 1.055 fallecimientos hasta la fecha. A su vez, en el condado de Miami-Dade hay unas 10.926 personas contagiadas de coronavirus y unos 287 decesos, siendo la zona más afectada del estado sureño.

A pesar de la angustiante situación por la que atraviesa Lucila a la espera de su regreso a Corrientes, la joven correntina brinda un mensaje alentador y de esperanza dentro de la pandemia que pone a prueba a todo el planeta. “Sin lugar a dudas nadie estaba preparado para una pandemia y nos tomó a todos por sorpresa; más en mi caso que estoy lejos de casa, porque vine a buscar oportunidades laborales para ayudar económicamente a mi familia y mejorar mis estudios de inglés. Sin embargo trato de ser positiva y aprender de la experiencia, de la capacidad de adaptación que tenemos en los momentos difíciles de la vida como ahora”, sintetizó la joven que aguarda poder reecontrarse pronto con su familia en Corrientes.