Valdés habilita comercios y peluquerías pero prohíbe las salidas recreativas

El gobernador Gustavo Valdés dispuso que desde hoy puedan volver a funcionar los comercios minoristas, las peluquerías y otras actividades, con su determinado protocolo sanitario. La habilitación durará 7 días y el próximo lunes, de acuerdo a los resultados, volverá a ratificarse o no y podrían habilitarse otras. No están permitidas las salidas recreativas.

El mandatario encabezó una conferencia de prensa ayer en la que anunció más flexibilización de la cuarentena que se extiende hasta el 10 de mayo.

La nueva flexibilización regirá por siete días y será evaluada una vez que concluya ese plazo. Si las medidas derivan en una masiva movilización todo volverá a foja cero y la cuarentena será más exigente.

“Son medidas que tendrán validez de una semana”, afirmó.

Se permitirá la apertura de los comercios, con distanciamiento social. “Tendrá que haber una persona por cada nueve metros cuadrados”, dijo.

Las peluquerías quedarán autorizadas, con turnos y sin espera. “Deberán atender con muchísima precaución y responsabilidad”, aseguró Valdés.

Cobros de servicios, agencias de viajes, administración de servicios de comunicación, inmobiliarias, administración de colegios privados, iglesias y templos. “Todas con los cuidados del caso”, sostuvo el Gobernador.

Atenciones de la salud en general, con turnos y sin espera.

Estudios de abogados, arquitectos, escribanos, contadores, ingenieros también estarán habilitados.

Se habilitará el servicio doméstico y atención domiciliaria de niños.

No se podrá salir a hacer deportes ni actividades recreativas.

El transporte público seguirá como hasta ahora, con circulación mínima. “Evitemos tomar el trasporte”, dijo el mandatario.

Y al respecto, comentó: “Estamos en comunicación con el Gobierno nacional por más medidas del transporte y estamos permanentemente dialogando con los distintos organismos, hablé del tema con el Presidente y mañana (lunes) vamos a tener una videoconferencia con los ministros de Transporte de la Nación y del Interior las 15 horas para poder tratar el tema, específicamente”.

Reconoció problemas en Paso de los Libres, Santo Tomé y Alvear por los cruces fronterizos. “Pero tenemos que resolverlos con el Gobierno nacional y con los intendentes, de manera que tomemos la mejor de las medidas posibles para que tengamos la mejor protección posible”.

En su discurso el mandatario aclaró que “cada municipio tendrá la potestad de determinar la apertura”.

El mandatario mantendrá hoy una teleconferencia con todos los intendentes para apuntalar las medidas anunciadas”

“No podemos echar por la borda el tremendo esfuerzo que hizo el pueblo de nuestra provincia de Corrientes, del primero al último de los lugares” y anunció que “vamos a tomar estas medidas por una semana y el lunes que viene, 4 de mayo, estaremos nuevamente analizando en horas de la mañana para hacer un anuncio luego de la evaluación de estos 7 días”.

(AG)