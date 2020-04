Con la emergencia económica se busca “defender a los capitalinos”

El intendente capitalino Eduardo Tassano se refirió a la nueva fase de la cuarentena que se iniciará hoy con comercios abiertos de 9 a 17 (ver página 4), y destacó también las medidas que se están tomando para contener a los distintos sectores afectados por el parate general.

En particular hizo referencia al proyecto de emergencia económica que se tratará mañana en el marco de una nueva sesión especial del Concejo Deliberante.

Destacó que a través de la iniciativa se busca favorecer a la actividad privada con una política fiscal de emergencia que incluye excepciones y prórrogas de vencimientos.

Señaló en declaraciones a la prensa que se busca eximir de las obligaciones tributarias (tasa de ocupación de espacios públicos, tasa de seguridad e higiene, entre otras) a los feriantes del mercado, carritos del rubro gastronómico y distintos sectores que están impedidos de trabajar o lo hacen parcialmente en virtud del aislamiento social preventivo y obligatorio, que se extendió ahora hasta el 10 de mayo.

Consultado respecto a la postura de los concejales de oposición que plantearon una serie de modificaciones al proyecto original, señaló que se hacía una “interpretación irresponsable” al planteo que se eximía también a los grandes comercios, y aseguró que el propósito de la declaración de emergencia es “defender a los capitalinos”.

Por último, se refirió a las consecuencias que tendrá la pandemia en la esfera económica y destacó que el Gobierno nacional y provincial ya están trabajando “para el después” y la Municipalidad de Corrientes seguirá esa misma dirección.

En relación al proyecto de declaración, cabe señalar que el expediente se trató en las comisiones de Hacienda y Legislación y consiguió despacho favorable para ser tratado mañana en la sesión especial convocada por el presidente del cuerpo. No obstante, en ambos casos, no hubo acuerdo con los ediles de la oposición que promovieron su despacho con modificaciones.

Según explicaron desde el Frente de Todos, este planteo en minoría propone que los anticipos de sueldos a trabajadores municipales “no devenguen intereses”, que la oposición integre el Comité de Emergencia, que los diferimientos no alcancen a hipermercados y supermercados de más de 5.000 metros cuadrados, financieras, bancos, casas de cambio y de tarjetas de crédito.

Además, propone que se extiendan las exenciones a vendedores ambulantes y que puestos en mercados municipales no paguen tasas y expensas durante el período de emergencia sanitaria, de 90 días.

(HM)