Cavallo advirtió por la inflación post cuarentena

El ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, brindó una teleconferencia organizada por el Club de la Libertad, en la que aportó su visión sobre la actualidad nacional en el marco de la crisis que genera la cuarentena del coronavirus y consideró que la inflación puede ser un grave problema.

"La crisis se va a agravar por la paralización de la actividad económica y no hay muchas cosas que el Gobierno pueda hacer, no tiene tantas herramientas como otros países" manifestó.

No obstante reconoció que en el gobierno del Presidente Alberto Fernández, "hacen lo que pueden, pero no tienen recursos".

"En lo inmediato la situación de la inflación no va a cambiar respecto a lo que venía pasando, pero el problema va a llegar cuando la situación se vaya normalizando y haya un exceso de liquidez, es innevitable una devaluación y va a ser fuerte", explicó el ex ministro.

Sin embargo para Cavallo este escenario podría representar una nueva oportunidad para el país. "Este puede ser el punto de partida de un buen plan de estabilización económica", expresó.

Y remarcó que el Gobierno deberá presentar un programa de reformulación que genere confianza en los inversores.

"La estabilidad se logra con la confianza en las reglas de juego y en las políticas que se anuncian", aseguró el economista. Sin embargo no cree que se esté gestando un buen programa actualmente y calificó al posible impuesto a las grandes riquezas como "pura demagogia".

Y advirtió que si no hay iniciativas firmes "se puede caer en un proceso hiperinflacionario" en el mediano plazo. "La clave es pensar la política económica para cuando haya un fuerte ajuste del tipo de cambio", dijo.

"No critico que se emita demasiado dinero porque no hay otra alternativa para dar alivios a la gente y a las empresas", manifestó Cavallo. En ese sentido sí se mostró crítico con la demora en la asistencia a determinados sectores sociales y económicos.

Agregó luego que "en lo que el Gobierno puede mejorar es dejando de utilizar herramientas de control e intervención directa". En ese tópico remarcó la necesidad de que "los mercados funcionen con precios libres", ya que "los controles de precios sólo perjudican el buen funcionamiento de los sectores que todavía pueden trabajar".

"Pensar que los aumentos de precios que se produzcan en las próximas semanas y meses van a poder evitarse con controles, es una ilusión", opinó. Lo mismo dijo al referirse a los intentos por controlar las tasas de interés de los bancos.

NEGOCIACIONES

Por otra parte, el ex titular de la cartera económica nacional dio sus impresiones sobre las negociaciones que encara la gestión de Alberto Fernández para reestructurar la deuda. "El Gobierno no debe dar imagen de que está contento con no poder pagar sus obligaciones", dijo.

"Es entendible que tenga que haber una reestructuración porque en los próximos 3 o 4 años es muy poco lo que va a poder pagar", opinó. Sin embargo pidió que se avance con un tono constructivo, no dogmático y seguir negociando.

Además se mostró contrariado por la participación intelectual de Joseph Stiglitz en el proceso. "Llevar a cabo la reestructuración de la deuda como una especie de lucha contra los mercados de capitales, contra los bonistas, es una gran equivocación", concluyó.